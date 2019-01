Diebe brechen beim SV Meppen in VIP-Raum und Fanshop ein CC-Editor öffnen

Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in den VIP-Raum und den Fanshop des SV Meppen an der Lathener Straße eingedrungen. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Foto: Heiner Harnack

Meppen. Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in den VIP-Raum und den Fanshop des SV Meppen an der Lathener Straße eingedrungen. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt.