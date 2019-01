Tot wurde Hündin Lucy in Meppen-Versen gefunden. Foto: Hensen

Meppen. Traurige Nachricht: Die in der Nacht zum 15. Januar aus Meppen-Versen verschwundene Tibet-Terrier-Mixhündin Lucy ist tot. Sie wurde am Sonntag am Versener Goldbach von Spaziergängern gefunden, wo sie früher oft spazieren ging und schwamm.