Meppen. 40 Jahre hat er die Uniform „mit Stolz“ getragen, wie er selbst sagt. Als Nachfolger von Bernhard Witthaut – seit Jahresbeginn Landesverfassungsschutzchef – ist nun der Anzug die Dienstkleidung des neuen Präsidenten der Polizeidirektion Osnabrück, Michael Maßmann.

Die ersten Tage im neuen Amt seien „richtig schön“ gewesen, sagt Maßmann bei einem Redaktionsbesuch in Meppen. „Es macht Spaß.“ Für den neuen Job fühle er sich dank 40 Jahren Praxiserfahrung gut vorbereitet. Zuletzt hatte Maßmann zwölf Jahre die Polizeiinspektion Osnabrück geleitet.

Er wolle das weiterentwickeln, was Witthaut geprägt hat, betont Maßmann. Damit meint er nicht zuletzt den menschlichen Umgang. „Es ist wichtig, das als Behörde vorzuleben“, betont der 58-Jährige. Und die Kollegen vor Ort sollten Ansprechpartner für die Bürger sein.

Mit der Entwicklung Schritt halten

In der Kriminalitätsbekämpfung sei die Digitalisierung ein großes Thema. Hier komme es darauf an, dass die Polizeiarbeit mit der Entwicklung der Cyberkriminalität oder was das Beobachten von möglichen terroristischen Aktivitäten im Netz Schritt halte. Überdies kann sich Maßmann durchaus vorstellen, dass Tatorte in nicht allzuferner Zukunft mit VR-Brillen untersucht werden. In den Niederlanden gebe es bereits Modellversuche.

Seriös bleiben

Dass auch die Polizei in den sozialen Onlinemedien unterwegs sei und auch selbst poste, sei ein Muss. „Dabei dürfen wir den Boden der Seriosität aber nicht verlassen“, betont der Präsident.

Für ausbaufähig hält Maßmann Netzwerkarbeit. Wenn beispielsweise Vertreter von Schulen und Vereinen womöglich verdächtige Beobachtungen machen, aber unsicher sind, wie sie damit umgehen sollen, müssten ihnen Beratungsmöglichkeiten über lokale Netzwerke angeboten werden. „Alle schreien heute nach robuster, repressiver Polizeiarbeit. Dabei dürfen wir die Prävention aber nicht aus den Augen verlieren“, betont Maßmann.

Auch was Diskussionen um Tempolimits betrifft, bezieht Maßmann klar Stellung: „Aus Sicherheitsaspekten und um die Gefahr von schweren Folgen zu verringern, ist eine geringere Geschwindigkeit immer besser.“

Ein ganz übles Geschäftsmodell

Für ein „ethisch und moralisch ganz übles Geschäftsmodell Krimineller“ hält der Polizeipräsident Straftaten, bei denen Senioren das Geld aus der Tasche gezogen werde. Grundsätzlich sei es aber so, dass die Menschen auch im Emsland in einer sicheren Region leben würden. Dazu genüge nicht nur ein Blick in die Kriminalitätsstatistiken der vergangenen 30 Jahre, sondern auch der internationale Vergleich würde dies belegen. Dass dennoch die gefühlte Sicherheit oder die „Kriminalitätsfurcht“, wie Maßmann es nennt, eine andere ist, sei etwas, an dem die Polizei arbeiten müsse. Als eine „banale, aber wichtige Botschaft“ formuliert er die Forderung, wenn jemandem etwas komisch vorkomme oder eine verdächtige Beobachtung gemacht werde, sofort den Notruf 110 zu wählen. „Dafür sind wir da“, betont Maßmann.

Im Hinblick auf den Fachkräftemangel auch bei der Polizei erklärt der Präsident, dass die Einstellungszahlen im Land „bis zum Gehtnichtmehr“ hochgegangen seien. Die Qualität der Bewerber sei nach wie vor gut.