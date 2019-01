Meppen. Johannes Oerding, der Mann mit Hut, gehört zu den erfolgreichsten Musikern in Deutschland. Am 22. Juni spielt der 37-Jährige („Hundert Leben“, „Kreise“) beim 1. Emsland Open Air. Was die Leute dort erwarten dürfen, ob ihn seine Lebenspartnerin Ina Müller ins Emsland begleitet und was er von Kritik an deutschsprachigen Liedern hält, verrät er im Interview.

Johannes, sitzt Du gerade mit Hut am Telefon?

Ich sitze tatsächlich mit Hut am Telefon, der wird aber gleich gegen eine Wollmütze ausgetauscht, weil mir das draußen zu kalt war.





Du ohne die typische Kopfbedeckung, kaum vorstellbar. Dein erster Hut war ein gestrickter. Wie müssen wir uns dieses neckische Modell denn vorstellen?

Den habe ich sogar noch. Das ist so ein eher gehäkeltes, weiches, braunes Teil. Auf jeden Fall ist das kein schönes Modell. Ich hab mich damals einfach gefreut, ihn zu haben und mir keine Gedanken um verschwitzte Haare machen zu müssen.





Im Juni bist Du beim 1. Emsland Open Air mit von der Partie. Mit Hut?

Ja, klar mit. Der ist für mich mein Markenzeichen geworden. Hut trage ich gerne. Ich fühle mich wohl damit. Und ich habe eine Sorge weniger: Ich muss mir keine Gedanken um meine Frisur machen. Das kommt mir sehr entgegen, weil ich, was das angeht, sehr eitel bin.

Hast Du eine Vorstellung von Meppen?

Da muss ich wirklich ehrlich sein. Ich kenne Meppen nur aus noch glanzvolleren Zweitligazeiten. Auf all meinen Touren war Meppen sonst noch nie Station, ob- wohl ich schon in Lingen und Nordhorn gespielt habe und sehr, sehr viel unterwegs bin. Umso mehr freue ich mich, dass da im Sommer ein schönes großes Open Air stattfindet und ich dort spiele.

Du bist in Münster geboren. Eine Verbindung gibt es hierher über den Fußball: Preußen Münster spielt wie unser SV Meppen in der Dritten Liga. Bist Du mal im Preußen-Stadion?

Das ist im Moment kein Thema, weil ich eine Dauerkarte St. Pauli habe. Wir spielen ja 2. Liga (lacht). Ich bin im Moment natürlich dem Hamburger Fußball sehr zugetan. Zu Preußen Münster habe ich gefühlt immer eine Verbindung gehabt, weil ich in Münster geboren bin, aber keine direkte Verbindung zum Fußballplatz dort habe. Wenn Meppen oder Münster mal aufsteigen, sind sie ja auch bei uns am Millerntor zu Gast (lacht).

Stichwort Stadion. Ihr tretet beim 1. Emsland Open Air am 22. Juni, also am zweiten Tag, auf. Ein Vorteil?

Es ist an einem Samstag. Der ist für mich immer der schönere Tag. Die Stimmung ist immer ein bisschen gelöster, weil alle am nächsten Tag frei haben und den Tag freizeitmäßig und entspannter verbringen können. Freitags müssen viele noch arbeiten. Ich liebe den Samstag als Konzerttag. Und mit Pur passt das an dem Tag sehr gut. Wir halten gemeinsam den Deutsch-Pop hoch.





Verrätst Du ein bisschen, was die Meppener von Dir erwarten dürfen?

Ich werde versuchen, auch ein paar neue Sachen einzubauen, die gerade in der Mache sind. Ich arbeite an einem neuen Album und gehe davon aus, dass ich den einen oder anderen neuen Song dort ausprobieren werde. Und ansonsten geben meine Jungs und ich immer 100 Prozent da oben auf der Bühne. Wir haben ein sehr abwechslungsreiches Programm, bauen viel ein, lassen die Leute auch aktiv mitmachen.

Spielst Du lieber Open Air oder in der Halle?

Wenn es beim Open Air schon dunkel ist, finde ich das geiler, weil man dann schon mit Lichtshow arbeitet. Bei tollem Wetter unter dem Sternenhimmel zu spielen ist einfach toll. Es herrscht Picknickstimmung, die Leute sind entspannter. Backstage wird gegrillt, manchmal steht da bei großer Hitze ein kleines Abkühlungsbecken. Das hat schon ein bisschen etwas von Campingplatz und Klassenfahrt (lacht). In Hallen herrscht eine Dynamik von Lautstärke und was die Energie anbelangt, die einen auch tragen können.





2009 hast Du große Aufmerksamkeit bekommen, als Du auf den Touren der Gruppen Simply Red und Ich + Ich, des Sängers Nevio sowie der Sängerinnen Ina Müller und Stefanie Heinzmann unterwegs warst. Was hast Du aus der Zeit positiv in Erinnerung?

Das war für mich ein ganz wichtiger Baustein für meine eigene Karriere. Ich konnte mich live ausprobieren, habe mir Sachen abgeguckt unter anderem von meinen Vorbildern und Idolen. Es war wichtig, Erfahrungen zu sammeln und zu sehen, wie das Publikum auf einen reagiert, das einen nicht kannte und vielleicht auch nicht mochte, weil die meisten auf den Hauptact und nicht auf uns warteten. Das war eine Zeit, sein eigenes Profil zu schaffen und möglichst viele Zuhörer einzusammeln, ein Fan-Fundament zu schaffen, das einem jahrzehntelang die Treue hält.

Deine Lebenspartnerin Ina Müller hast Du auch auf einer Tour, im Tourbus, kennengelernt ...

Das stimmt tatsächlich. Auch da bin ich als Vorband mit auf Tour gegangen. Und dabei haben wir uns halt so kennengelernt (lacht).

Fans von Euch beiden fänden natürlich ein gemeinsames Projekt toll. Ist etwas in die Richtung geplant?

Es gibt im Moment einfach keine Baustelle, wo wir sagen, das passt jetzt. Außerdem versuchen wir ein bisschen, unser gemeinsames Leben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, damit wir ein entspannteres privates haben.





Ihr begleitet Euch also auch nicht mal gegenseitig zu Auftritten oder Touren?

Nee, das fände ich furchtbar. Es gibt nichts Schlimmeres, als den Partner mit auf Tour zu haben. Tourleben ist wie eine Klassenfahrt. Ich möchte da für mich sein, an mich denken und nicht noch mehr Verantwortung übernehmen, als ich ohnehin schon habe. Und das geht, glaube ich, meiner Partnerin genauso.





Meppen=Kleinstadt. Münster=größere Kleinstadt. Hamburg=Großstadt. Die Hansestadt ist Deine Wahlheimat. Möchtest Du dort auf Dauer bleiben?

Ich bin am Niederrhein in einem Dorf groß geworden. Ich finde es gut, dass ich meine Jugend, meine Menschwerdung sozusagen, in einem Dorf so mitten in der Natur verbracht habe. Das hat mir gutgetan. Ich merke jetzt aber durch meinen Beruf und meine Hobbys wie Reisen, unter Leuten sein, Konzerte gucken, dass das eher in der Großstadt stattfindet. In der Großstadt weiter zu leben wird mein Lebensmittelpunkt bleiben.





Mit Hamburg bringt man auch Udo Lindenberg in Verbindung. Es gibt die dort angesiedelte Panik City. Wie findest Du diese „Virtual Reality (virtuelle Realität)“?

Ich finde es super und großartig. Durch das Moderne und die Digitalisierung geht er da mit der Zeit und hat ein reizvolles Museum geschaffen. Ich war da und fand es super.

Mit Udo hast Du auch einen Song aufgenommen. Wie war die Zusammenarbeit?

Udo hat immer ein offenes Ohr. Man quatscht gerne mit ihm. Er ist einfach ein feiner, kreativer, sehr respektvoller Mensch, der seinen Kollegen Bühne gibt und für seine Gäste oft den roten Teppich ausrollt.

Euch verbindet auch, dass Ihr Deutsch singt. Aus künstlerischen oder finanziellen Gründen?

Das hat bei Udo und mir nichts mit Geld zu tun. Wir können uns beide 1000-mal besser auf Deutsch ausdrücken. Songs kann man außerdem eher authentisch in der Muttersprache schreiben. Im Moment ist der Nerv bei den Menschen auch da, Songs in ihrer eigenen Sprache zu hören und sich damit auseinanderzusetzen.





Es gibt ein paar Kritiker, die sagen, Du, Wincent Weiss, Max Giesinger und ein paar andere feiern zwar Erfolg mit ihren deutschen Songs, unterscheiden sich musikalisch und textlich aber kaum voneinander, haben kein Alleinstellungsmerkmal. Nervt Dich so etwas?

Das ist eine sehr oberflächliche Betrachtung. Würde man sich mit dem gesamten Portfolio mehr beschäftigen, würde man schon sehr, sehr genau Unterschiede sehen. Wenn man sich nur die jeweiligen Radio-Top-Mainstream-Hits anhört, ist da natürlich ein ähnlicher Sound und eine ähnliche Themenwelt. Schaut man genau hin, wird man bei mir feststellen, dass es genauso politische wie lustige Themen gibt, über Liebe, über das Unterwegssein.

Zum Schluss ein paar Namen ebenfalls Deutsch singender Kollegen, mit der Bitte drum, in einem Satz zu beantworten, was Du mit ihnen verbindest: Herbert Grönemeyer ...

Einer der großen fünf. Er hat die deutschsprachige Popszene wie kein anderer geprägt.

Die Fantastischen Vier ...

Bin ich mit aufgewachsen. Von ihnen kenne ich jeden Text auswendig. Es sind sehr, sehr nette Jungs.

Nena ...

Ich kenne irgendwie nur so die Hits. In den 1980er-Jahren habe ich nicht so genau hingehört, was die deutschsprachige Musik angeht.





Wincent Weiss ...

Ich kenne ihn in erster Linie als Freund und finde, dass er seine Sache als einer der Jüngeren sehr, sehr gut macht und sich sehr, sehr toll entwickelt.





Und Pur, mit denen Du am 22. Juni in Meppen auftrittst ...

Wir mochten uns nach dem Kennenlernen vor zehn Jahren für die Ewigkeit (lacht) und sind uns immer wieder gern über den Weg gelaufen. Pur hat es einfach geschafft, bleibenden Eindruck in der Musikszene zu hinterlassen.

Johannes Oerding tritt beim 1. Emsland Open Air am 22. Juni 2019, also am zweiten Festivaltag, im Meppener Stadion auf. Karten gibt es bei www.deinticket.de, der Meppener und Lingener Tagespost sowie bei der Ems-Zeitung. Die Tickets kosten: 21. Juni 2019: Nena und Wincent Weiss, Stehplatz: 51,80 Euro, Sitzplatz: 62,80 Euro, VIP: 109 Euro. 22. Juni: Pur und Johannes Oerding, Stehplatz: 52,10 Euro, Sitzplatz: 62,90 Euro, VIP: 109 Euro.