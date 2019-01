Haren. Mit einem erneuten Rekordergebnis ist jetzt die Neujahrskuchenaktion des Krebsfonds im Ludmillenstift in Meppener zu Ende gegangen. Weit über 17000 Euro beträgt der Reingewinn.

„Sage und schreibe 17.570 Euro sind zusammen gekommen“, sagt Annelene Ewers nicht ohne Stolz. Gemeinsam mit weit über 500 Mitstreitern hatte sie im vergangenen Herbst über 75.000 Neujahrshörnchen gebacken und das traditionelle Gebäck zum Jahreswechsel angeboten. So wie bei der Familie Ewers in Hemsen hatten sich an fünf weiteren Stationen rund um Meppen und Geeste viele Helferinnen getroffen, die gemeinsam die Hörnchen rollten.

439 Kilogramm Kandis und Mehl, 1750 Eier, 1750 Päckchen Vanillezucker, 875 Päckchen Vanille-Puddingpulver sowie 196 Kilogramm gute Butter wurden dazu verarbeitet. Das fertige Gebäck wurde anschließend in 2510 luftdichten Eimerchen in Verkaufsstellen in Meppen und Haren angeboten. „Erneut fand unser Gebäck einen reißenden Absatz“, freut sich Ewers.

Etwas Gutes tun

„Für viele Menschen ist es schon zur Tradition geworden, unsere Eimerchen zu erwerben, um nicht nur das schmackhafte Gebäck zu genießen, sondern auch gleichzeitig etwas Gutes zu tun“, erzählt auch Anita Schepergerdes vom Krebsfonds. Besonders freut sie sich, dass das letztjährige Rekordergebnis über Tausend Euro überschritten wurde. „Das ist allerdings nur möglich durch die vielen Helfer, die mit uns gebacken haben, aber auch die vielen Sponsoren, die uns die Waren zur Verfügung gestellt hatten“, sagt sie. In diesem Jahr hatten zudem gleich mehrere Firmen für neue Backeisen gesorgt. „Im Vergleich zum herkömmlichen Gebrauch müssen unsere Eisen weit mehr Waffeln backen, da geht schon mal eins kaputt“, kennt Ewers die Tücken der Geräte. Umso mehr dankt sie den Unternehmern für die Unterstützung. Besonders freut sie sich, dass neben den Unternehmen Elektro Meer, Raiffeisen Mittelems und Elektro Augustin aus Meppen auch Firmen wie etwa Haustechnik Schultejans aus Haselünne und LG Hallenbau aus Emsbüren die Aktion unterstützt hatten. „Zudem wurden uns sämtliche Getränke für die Backaktionen vom Getränkemarkt Kemper zur Verfügung gestellt“, freut sich Anke Brümmer über die breite Unterstützung. Unter anderem in ihrem Hofladen wurde das Gebäck verkauft. „Viele Kunden fragen bereits Mitte November danach und freuen sich, wenn die Eimerchen in unserem Warenbestand auftauchen.“

Verwendet wird das Geld für ganz viele Projekte innerhalb des Krebsfonds. Schon seit 2007 unterstützt der Krebsfonds Ludmillenstift Meppen krebserkrankte Menschen und ihre Familien. Dabei wollen die Frauen um Annelene Ewers nicht nur materielle Unterstützung geben, sondern auch den Lebensmut der Betroffenen stärken. Sie organisieren verschiedene Projekte, um Spendengelder einzunehmen, die dann unbürokratisch an diejenigen weitergegeben werden, die durch die lang dauernde Erkrankung in finanzielle Engpässe geraten sind. Dabei sind sie besonders erfolgreich mit dem Backen traditioneller Neujahrskuchen. Dafür wurden die Mitglieder noch im Januar mit dem Johannes-Voetlause-Preis in Oesede ausgezeichnet ( wir berichteten).

Psychologische Betreuung

Der Krebsfonds verteilt die Gelder in Absprache mit dem Krankenhaus. „Der Sozialarbeiter des Ludmillenstiftes stellt die Bedürftigkeit fest“, sagt Ewers. Am Schluss entscheidet der Vorstand. Oftmals seien die Patienten ein Jahr und länger nicht in der Lage, zu arbeiten und Geld zu verdienen. Zudem kosteten die Medikamente viel Geld. Vielfach müssten die Patienten anteilig für Kosten der Chemotherapie selbst aufkommen. Und auch die Kinder von Krebspatienten stehen im Blickpunkt. „Kinder fühlen sich oft schuldig“, weiß Ewers aus langjähriger Erfahrung. Hier ermöglicht der Krebsfonds Ludmillenstift Meppen dann psychologische Betreuung.