Meppen. Der Campingplatz neben dem Meppener Emsbad wird komplett neu gebaut. Bürgermeister Helmut Knurbein und Erster Stadtrat Bernd Ostermann kündigen eine Investition von 1,4 Millionen Euro an.

Dafür wurde der alte Platz mit dem bisherigen Pächter Dieter Müller bereits geschlossen. Neuer Pächter wird das Unternehmen „Knaus Campingparks“ mit Stammsitz in Ochsenfurt. Das Unternehmen betreibt nach eigenen Angaben „in den landschaftlich attraktivsten Regionen Deutschlands“ 25 Campingparks. Hierzu gehören Plätze an der Nord- und Ostsee ebenso wie am Deutschen Eck in Koblenz oder im Bayrischen Wald. Nach eigenen Angaben legt die Firma Wert auf „eine erholsame Ferienzeit“. So liegt der Campingplatz in Meppen idyllisch am Wasser. Gleichzeitig seien die Urlauber nach wenigen hundert Metern direkt in der Fußgängerzone.



„Uns war es wichtig, einen professionellen und renommierten Betreiber zu finden“, sagte Knurbein unserer Redaktion. Tatsächlich kenne sich Knaus sogar mit dem Thema „Überschwemmungsgebieten“ aus. Auch dies stelle an dem Platz in Meppen direkt an der Ems hin und wieder ein Problem dar.









Es habe mehrere Interessenten für den Meppener Platz gegeben. Die Wahl der Politik sei dann jedoch einstimmig auf Knaus gefallen. Erster Stadtrat Ostermann zeigte sich optimistisch: „Wir sind überzeugt, dass das funktioniert.“ Zumal das bekannte Touristikunternehmen den Standort Meppen bundesweit bewerben werde. So stelle Knaus Campingparks eigens für Meppen einen Manager ein, der auch vor Ort als Pächter tätig sein werde.

Abriss beginnt in Kürze

Ostermann und Knurbein wiesen auf den Zeitplan hin. Tatsächlich sollen als erstes die alten Gebäude des Sanitär- und Gastronomiebereiches abgerissen werden. Das Wohnhaus bleibe hingegen bestehen.

In diesem Jahr werde dann ein neues Sanitärgebäude errichtet. Zudem werde eine Empfangsrezeption mit Bistro als separates Gebäude entstehen. „Wir wollen auch eine attraktive Außenterrasse mit Blick auf die Ems bauen“, sagte Knurbein. Und Ostermann ergänzte, dass der Gastronomiebereich allen Bürger offen stehen werde.

120 Campingplätze

Aber auch die 120 Campingplätze selbst werden neu angelegt und mit modernster Infrastruktur ausgerüstet. „Wir streben einen ganzjährigen Betrieb an“, sagte Knurbein. Auch die Wohnmobilplätze werden neu geordnet. „Für die Übergangszeit können Wohnmobilcamper diese kostenfrei nutzen“, ergänzte Ostermann. Der Campingplatz selbst werde in diesem Jahr nicht nutzbar sein und dann im Frühjahr 2020 eröffnet.