Apeldorn. Eine 52-jährige Frau, die am vergangenen Samstag bei einem Verkehrsunfall auf der Berßener Straße in Apeldorn lebensgefährlich verletzt worden ist, ist jetzt im Krankenhaus gestorben.

Die Frau erlag am Freitag ihren Verletzungen. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Die 52-Jährige war am vergangenen Samstag in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und mit ihrem Auto gegen einen Baum, einen Telefonmast und einen Zaun geprallt, bevor das Fahrzeug in einem Graben landete. Die Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus nach Meppen gebracht.