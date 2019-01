Meppen. Dr. Stefan Bernitzki ist neuer Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin im Krankenhaus Ludmillenstift in Meppen.

Seine beiden Vorgänger Dr. Blanke und Dr. Matthaei, die beide mehr als 30 Jahre Wegbegleiter vieler Meppener Kinder waren, haben ihren Ruhestand angetreten.

Bernitzki ist 44 Jahre alt, gebürtiger Rostocker, lebte die letzten 25 Jahre in Nordrhein-Westfalen und hat drei Kinder. Sein Studium absolvierte er an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Nach Approbation und Promotion in der Kinderkardiologie folgte die Anerkennung als Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin. Anschließend absolvierte er einige Zusatzqualifikationen.

MBA-Studium

Der Mediziner ist zusätzlich Kinderkardiologe, Neonatologe und Intensivmediziner. Nach verschiedenen Einsätzen in Bad Oeynhausen, Bochum, Dortmund, Köln und Herdecke war er zuletzt als Oberarzt der Neonatologie und pädiatrischen Intensivmedizin am Universitätsklinikum in Düsseldorf tätig. Berufsbegleitend absolviert er derzeit ein MBA-Studium in General Management sowie Gesundheitsmanagement an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf.

Neue Gestaltungsmöglichkeiten

„Der Wechsel ins Krankenhaus Ludmillenstift eröffnet mir neue und eigene Gestaltungsmöglichkeiten“, so Bernitzki. Er macht es sich zur Aufgabe die allgemeinpädiatrische und neonatologische Versorgung am Standort Meppen fortzuführen und auszubauen. „Die Weiterentwicklung der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin sowie Neonatologie in enger und unkomplizierter Kooperation mit den anderen Fachabteilungen im Haus empfinde ich als besonders spannend und reizvoll“, so der Mediziner. Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit, die fachlichen Kompetenzen sowie die fachübergreifende Kooperation sind dabei besonders wichtig.

Weniger lange Anfahrtswege

Darüber hinaus können nun auch Kinder und Jugendliche aus der Region mit angeborenen Herzfehlern, Herzerkrankungen sowie Herzrhythmusstörungen kinderkardiologisch betreut werden. Neben einer ambulanten kinderkardiologischen Sprechstunde wird ein breites Spektrum an stationärer Diagnostik und Behandlung für diese Patienten hier vor Ort angeboten. Die Betreuung vor und nach einer Herzoperation kann nun in Meppen erfolgen, sodass lange Anfahrtswege in die Kliniken für Patienten und Angehörige auf ein notwendiges Maß reduziert werden können. „Wir freuen uns sehr“, so Verwaltungsdirektor Wilhelm Wolken, „dass wir für das Ludmillenstift und das Emsland mit Herrn Dr. Bernitzki einen erfahrenen Kinderarzt mit besonderer Expertise gewinnen konnten.“