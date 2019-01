Meppen. Das Land Niedersachsen übernimmt ab sofort sämtliche Materialkosten, die Schafhaltern für den Bau oder Kauf neuer, wolfsabweisender Zäune entstehen. Bisher übernahm das Land nur 80 Prozent.

Hintergrund ist die Genehmigung entsprechender Zahlungen durch die EU, die das Land nun umsetzt. Wie Michael Gertenbach, Schafzuchtberater bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen bei einer Versammlung der Schafhalter in Meppen mitteilte und eine Sprecherin des Umweltministeriums Hannover auf Nachfrage bestätigte, gilt die 100-prozentige Förderung rückwirkend für Anträge, die ab dem 11. Januar 2019 gestellt wurden. Alle zuvor gestellten Anträge werden zu 80 Prozent bezuschusst. (Weiterlesen: Warum ein toter Wolf aus Haren in Berlin untersucht wird)



Der beim Bau von professionellen Festzäunen fällige Arbeitslohn wird dagegen weiterhin nicht bezahlt. Deshalb, und vor allem, weil Folgekosten wie die Zaunpflege ebenfalls nicht erstattet werden, geht Gertenbach auf Grundlage einer Berechnung durch ein Forschungsinstitut davon aus, dass Tierhalter weiterhin auf 80 bis 85 Prozent der durch den Wolf verursachten Mehrkosten sitzen bleiben werden. (Weiterlesen: Alpakas und Damwild in Gehegen im Emsland getötet)

Schaf- und Ziegenhalter müssen in ganz Niedersachsen wolfsabweisende Zäune errichten, wenn sie ihre Tiere besser schützen und im Falle eines Wolfsübergriffes Entschädigungszahlungen erhalten wollen. Aber hier steckt der Teufel im Detail, wie Gertenbach in Meppen deutlich machte. Denn der Wolf ist lernfähig und nicht alle Tiere lassen sich durch die neuen Zäune an Nutztierrissen hindern.

So seien 2018 allein in Niedersachsen neben mindestens 81 Übergriffen auf herkömmlich eingezäunte Schaf- und Ziegenherden auch 18 Übergriffe mit 67 toten Tieren gezählt worden, die trotz wolfsabweisenden Grundschutzes erfolgt seien. Für Rinder und Pferde ist kein Grundschutz vorgeschrieben, sie werden aber zum Teil ebenfalls angegriffen.







Inzwischen gebe es einen offiziell vorgeschriebenen Standardschutz, der eine Mindesthöhe von mobilen Elektrozäunen von 90 Zentimetern vorschreibe, sagte Gertenbach, „und einen vom Land Niedersachsen empfohlenen Schutz mit Netzen, die mindestens 120 Zentimeter hoch sind.“

Anzeige Anzeige

Das Problem: Die meisten Wölfe übersprängen keine Zäune, aber diejenigen, die es täten, schafften auch 120 Zentimeter spielend, sagte Gertenbach.

Dennoch gelte: Je mehr Nutztiere gegen den Wolf geschützt seien, desto weniger Wölfe lernten, dass die Jagd auf diese wehrlosen Tiere einfacher und energiesparender sei, als die auf Reh, Damwild und Wildschwein. Deshalb gebe es beim Bau von Festzäunen oder der Anschaffung mobiler Stromnetze bei den Schafhaltern Luft nach oben – auch, was die Qualität der Anlagen angehe.

„Wichtig ist weniger die Höhe des Zaunes, als vielmehr die Stromstärke, durch die dem Wolf eine Zaunberührung so schmerzhaft wie möglich gemacht werden muss“, meinte Gertenbach. Denn „es kommt auf die Konditionierung an. Wölfe, die lernen, dass Schafe wehtun, jagen sie in der Regel nicht.“

Derzeit kämen neue Netze und Weidezaungeräte auf den Markt, die mehr Rücksicht auf Wildtiere wie Igel oder Amphibien nähmen, die weniger Gewicht hätten, was für die Netze schleppenden Schäfer sehr wichtig sei, und die bessere Stromleiter besäßen, was Batteriekapazität spare.

Auch werde an Netzen gearbeitet, die über einen Überstand nach außen verfügten und dem Wolf das Überspringen erschwerten. Dennoch sei klar: „Einen 100 prozentigen Schutz gibt es nicht. Der Wolf wird weiter erhebliche Probleme bereiten.“

Die Bearbeitung der Anträge auf Förderung neuer Zäune übernimmt nicht mehr das Wolfsbüro des Landes Niedersachsen, sondern ist von Umweltmister Olaf Lies auf die Schafzuchtverbände übertragen worden.