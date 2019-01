Meppen. Die deutsche Handballnationalmannschaft steht bei der Heim-WM im Halbfinale. Die Euphorie rund um das Team ist riesengroß. Auch in Meppen glauben viele an den Titel für Deutschland.

Zwölf Jahre nach dem letzten "Wintermärchen", als Deutschland, ebenfalls bei einer Weltmeisterschaft im eigenen Land, den Titel gewann, gibt es nun die nächste Chance. Am Freitagabend spielt die Mannschaft von Trainer Christian Prokop im Halbfinale gegen Norwegen. An den Meppener Bürgern ist der Hype nicht vorbeigegangen.

Hans-Hermann Efken beispielsweise ist ganz begeistert von der Mannschaft. "Ich drücke der Mannschaft die Daumen und verfolge alle Spiele." Generell sei er sportinteressiert, verfolgt Handball aber sonst eher weniger. Die WM habe ihn jedoch gepackt, sagt Efken. "Ich habe sogar versucht, Karten für die Spiele in Hamburg zu bekommen, das war aber leider nicht mehr möglich", sagt der Rentner. Von der Titelchance ist er definitiv überzeugt. "Gegen Norwegen haben sie auf jeden Fall gute Chancen. Und wenn sie so weiterspielen, können sie auch Weltmeister werden."





Gegen Island überzeugt

Auch Tilman Schug ist von der Nationalmanschaft beeindruckt. Er ist sonst ebenfalls kein Handballfan, die Heim-WM verfolgt er aber. Bei dem wichtigen Hauptrundenspiel gegen Island habe ihn das Team endgültig überzeugt. Jetzt glaubt auch er an den Titel: "Von dem, was man so gesehen hat, können sie es sicher schaffen", meint er. Sein Freund Niklas Lammers stimmt ein: "Chancen haben sie auf jeden Fall."

Anders als viele andere Meppener muss Sarah Ruten erst noch vom Handballfieber gepackt werden. "Eigentlich bin ich ja Fußballfan und schaue kein Handball. Aber, wenn sie wirklich ins Finale kommen würden, schaue ich mir das dann doch an."

Handballhype nicht bei allen angekommen

Die Weltmeisterschaft ist also noch nicht bei allen auf dem Bildschirm angekommen.Auch bei Hermann und Hildegard Büschers bleibt der Fernseher bei Handballspielen noch aus. "Wir verfolgen die Ergebnisse aber wir sind mehr Fußballfans", sagt Hildegard Büschers. Der SV Meppen und die deutschen Fußballer interessierten sie einfach mehr. "Wenn Deutschland aber den Titel holt, wäre man natürlich schon stolz und freut sich", sagt ihr Mann.

Ganz gegen den aktuellen Hype stellt sich Ferdinand Mollna. Für ihn ist Fußball alles. "Ich würde nicht mal für umsonst zu einem Handballspiel gehen", sagt der Rentner. "Vielleicht ist das aber auch meine Generation. Man sieht ja im Publikum auch immer viele jüngere Menschen." Ihn interessiere nicht, ob Deutschland Weltmeister wird.

"Das ist ein schöner Sport"

Vollkommen anders ist das Reinhold Pszolla. Der Meppener ist zwar auch Fußballfan, zur WM schaltet er aber auch regelmäßig beim Handball ein. "Das ist ein schöner Sport, da geht es immer hin und her. Das sieht man ja auch daran, dass die Stadien immer voll sind", meint er. Den Deutschen drückt er natürlich auch die Daumen: "Gegen Norwegen haben sie sicher Chancen, danach muss man mal weiterschauen", sagt Pszolla.





Christoph Möller ist Trainer des Handball Landesklassisten HSG Haselünne/Herzlake und schaut natürlich mit einem ganz besonderen Blick auf das Turnier. Möller freut sich vor allem über die große Aufmerksamkeit für den Sport. "Ich finde es gut, dass der Handballsport die Plattform bekommt, die er verdient. Handball ist einer der anspruchsvollsten und schnellsten Mannschaftssportarten, die es gibt", sagt Möller. Auch er sieht deutsche Titelchancen, warnt aber vor dem kommenden Gegner. "Norwegen als aktueller Vizeweltmeister sollte auf keinen Fall unterschätzt werden."

Vorgesorgt für Sonntag

Möller und seine HSG haben übrigens am Sonntagnachmittag um 16 Uhr selbst noch ein Spiel. Für das Finale am Sonntagabend um 20.30 Uhr haben sie aber vorgesorgt. "Wir bauen in der Sporthalle eine Leinwand und einen Beamer auf, um im Anschluss unseres Spiels direkt das Endspiel zu sehen." Möller und viele weitere Meppener hoffen, dass die deutsche Mannschaft dann auch dabei ist.