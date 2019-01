Meppen. Einen musikalischen Dreierpack im Spannungsfeld von Indie, Punkrock, Emo und Pop wird es am 2. Februar im Meppener Jam zu bewundern geben.

Auf der Bühne werden die süddeutschen The Deadnotes, der US-amerikanische Wahlberliner Emperor X und die Harener Poprocker Wilderlife stehen.

The Deadnotes sind ein junges Freiburger Trio, das in acht Jahren Bandgeschichte bereits an die 500 Konzerte in 25 Ländern gespielt hat. Wenn sie am 02.02. an der Meppener Bleiche Station machen, darf sich das hiesige Publikum auf ausdrucksstarken Indiepunk mit Emokante und eindringlichem Gesang freuen.

Emperor X war bereits im April 2018 im Emsland zu Gast und bezeichnet seine Musik als Speed Folk. Hinter dem Namen verbirgt sich der amerikanische Solokünstler Chad Matheny, der alleine mit Gitarre und Mini-Synthesizer für eine ausgeflippte Show sorgt. Wer den mittlerweile in Berlin ansässigen Musiker im letzten Jahr im Harener Müllerhaus erleben durfte, wird sich an ein denkwürdiges und kaum zu kategorisierendes Konzert mit jeder Menge skurrilem Nerd-Humor und positiver Verrücktheit erinnern.

Als Support wird bereits zum dritten Mal innerhalb der letzten zweieinhalb Monate das Harener Quartett Wilderlife im Jam auftreten und seinen poppigen Rock zum Besten geben.

Das Konzert startet um 20 Uhr und der Eintritt kostet sieben Euro (zzgl. Gebühren) im Vorverkauf oder neun Euro an der Abendkasse. Weitere Infos unter: www.jam-meppen.de.