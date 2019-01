Wilde Müllkippen in Meppen auf Containerplätzen CC-Editor öffnen

Vor den Glascontainern in Meppen wir einfach der restliche Hausmüll illegal entsorgt. Foto: Herbert Lügering.

Meppen. Viele Emsländer und natürlich auch Meppener sammeln zuhause fleißig leere Glasflaschen und entsorgen diese anschließend in Glascontainern, damit sie der Wiederverwertung zugeführt werden können. Leider werden Containerplätze wie am Bramharer Weg in Meppen oft zugemüllt.