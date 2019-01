Meppen. Das Amtsgericht Meppen verurteilte einen 27-jährigen Meppener zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. Die Staatsanwaltschaft hatte den angehenden Tierpfleger wegen gefährlicher Körperverletzung, begangen mittels einer lebensgefährlichen Behandlung, angeklagt.

Zu Beginn des vergangenen Jahres kam es in der Wohnung der 22-jährigen Geschädigten zunächst zu einem verbalen Streit zwischen den beiden, woraufhin der Angeklagte die Wohnung verließ, um sich zu betrinken. Er kehrte gegen 14 Uhr stark angetrunken in die Wohnung zurück. Die Geschädigte wollte ihn zunächst nicht in der Wohnung lassen und holte Freunde zu Hilfe. Nach einem Gespräch mit diesen versicherte der Angeklagte sich ruhig zu verhalten. Am Abend wolle man dann gemeinsam zu viert die Probleme besprechen. Am Abend wurde der Angeklagte dann handgreiflich. Er schlug ihr mit den Fäusten ins Gesicht und mit dem Kopf auf den Boden. Als sie ins Schlafzimmer lief, folgte er ihr und schlug weiterhin auf sie ein. Letztlich drückte er ihr ein Kissen aufs Gesicht und unternahm offensichtlich einen Tötungsversuch. Durch einen Tritt in seine Genitalien konnte sich die Geschädigte im letzten Moment befreien und lief ins Badezimmer.

Auch hier folgte der Angeklagte, trat die verschlossene Badezimmertür ein und schlug erneut auf sie ein. Dabei schlug er ihren Kopf gegen die Badezimmerfliesen. Nachdem sie sich von ihm erneut befreien konnte, verließ sie die Wohnung und flüchtete in die Nachbarwohnung von wo aus die Polizei verständigt wurde. Die Rettungskräfte brachten sie dann in das Meppener Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde und drei Tage blieb. Der Angeklagte zeigte sich in seiner Schilderung einsichtig und räumte die Tat weitgehend ein, konnte sich jedoch nicht daran erinnern, dass er seiner Lebenspartnerin das Kissen in der Absicht ins Gesicht gedrückt habe, um sie zu ersticken. Er habe an diesem Tage doch erheblich viel Alkohol getrunken. Hinzu komme noch sein Drogenkonsum am Tag vor der Tat.

Die Geschädigte war als Zeugin geladen und trat in der Verhandlung als Nebenklägerin mit einer Anwältin auf. Sie bestätigte die Anklage in vollem Umfang und fügte hinzu, dass der Angeklagte ihr ein Kissen aufs Gesicht gedrückt habe und dann zu ihr sagte, „Ich zähle jetzt von zehn runter und bei null bist du tot“. Sie schilderte auch die Schwierigkeiten zum Schluß der Beziehung. Richtig sei, dass man sich gegenseitig viel Übel zugefügt habe und die Polizei des öfteren regulierend und beruhigend eingreifen musste. Über ihre Anwältin forderte sie im sogenannten Adhäsionsverfahren ein Schmerzensgeld in Höhe von 7500 Euro und Fahrtkosten für die Fahrten zur Psychotherapie in Höhe von 105 Euro.

Während der Verhandlung wurde zwischen den beiden Parteien ein Vergleich geschlossen, wonach der Angeklagte an die Geschädigte 4000 Euro Schmerzensgeld zu zahlen hat. Monatliche Ratenzahlung von 75 Euro wurden eingeräumt. Damit gestand der Angeklagte auch seine Schuld ein. Er entschuldigte sich bei seiner ehemaligen Freundin und sagte ihr, dass ihm sein Verhalten sehr leid tue. Seitens der Staatsanwaltschaft waren zwei Gutachter zum Verfahren hinzugezogen worden.

Hoher Alkoholpegel

Zum einen sollte aufgrund des Alkoholpegels des Angeklagten seine Schuldfähigkeit zum Tatzeitpunkt festgestellt werden. Zwei Stunden nach der Tat wurden bei ihm 1,22 Promille gemessen. Zum anderen sollte festgestellt werden, ob es zu einer das Leben bedrohenden Behandlung gekommen sei. Der Gutachter für die Schuldfähigkeit hatte den Prozess verfolgt und auch die Zeugen befragt. Er kam zu der Überzeugung, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt vermindert schuldfähig gewesen sei; hervorgerufen durch seinen Drogen - und Alkoholmissbrauch.

Die gerichtsmedizinische Gutachterin hat die Geschädigte nie körperlich begutachten können und musste sich auf die von der Polizei gefertigten Fotos verlassen. Besonders schwierig gestaltete sich die Begutachtung der Augen und hier die Frage, ob es zu Einblutungen gekommen sei. Die Fotos seien nicht eindeutig, aber da es auch Verletzungen am Hals zu sehen gewesen seien, könne ein Angriff gegen den Hals in Form eines Würgens erfolgt sein. Die Geschädigte hatte allerdings nie von einem Würgen gesprochen. So blieb offen, ob es sich hier um eine das Leben gefährdende Behandlung gehandelt habe.

Der Staatsanwalt stellte in seinem Plädoyer fest, dass er die Anklage in vollem Umfang durch den Verlauf der Verhandlung bestätigt sehe und er den Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung gegeben sei. Er forderte eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren, die aufgrund des Geständnisses und der positiven Perspektive des Angeklagten auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Der Nebenkläger schloss sich der strafrechtlichen Beurteilung an. Er beantragte, dass das Schöffengericht die monatlichen Ratenzahlungen des Schmerzensgeldes als Bewährungsauflage gemacht werde. Zudem beantragte er Kontaktverbot.

Die Verteidigung sah den Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung nicht als erwiesen an, weil es dafür keine hinreichenden Beweise gebe und plädierte für eine Freiheitsstrafe von ein Jahr und drei Monate, die zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Das Schöffengericht verurteilte den Angeklagten wegen einfacher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden. An seinem Wohnort werde ihm ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt. Außerdem habe er die Raten des Schmerzensgeldes regelmäßig zu zahlen und er dürfe die Geschädigte nicht kontaktieren. Da er verurteilt wurde muss der Angeklagteaußerdem die Kosten des Verfahrens zu zahlen.