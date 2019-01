Meppen. Das Entsorgungsunternehmen Remondis wehrt sich gegen die jüngsten Vorwürfe, dass man für große Abfallbehälter Leihgebühren erhoben habe. Außerdem sei es falsch, dass es zu Problemen bei der Verteilung der gelben Säcke an die Ausgabestellen im Emsland gekommen sein soll. Trotzdem gebe es weiterhin Probleme bei der Abholung der Wertstoffsäcke.

In einem Artikel in der Meppener Tagespost vom 23. Januar 2019 wird indirekt behauptet, dass Remondis für 1,1-Kubikmeter-Behälter Leihgebühren erhebt. Diese Behälter stellte laut dem UWG-Kreistagsabgeordneten Günther Pletz die Meppener Entsorgungsfirma Augustin, die bis Ende 2018 im Emsland die gelben Säcke einsammelte, kostenlos zur Verfügung. In Wahrheit verhält es sich genau umgekehrt, nämlich dass die sogenannten 1,1er-Container von der Firma Augustin nicht kostenfrei gestellt wurden. Remondis hingegen stellt seit dem 1. Januar 2019 diese Behälter an rund 1100 Standorten kostenfrei zur Verfügung. Tatsache sei, dass Augustin sogar an jenen Stellen, für die eine kostenfreie Bereitstellung vorgesehen ist, den betroffenen Bürgern einen Mietpreis in Rechnung gestellt habe, sagt Michael Schneider, Pressesprecher von Remondis.

Auf Nachfrage bei Augustin in Meppen teilte die Geschäftsführung mit, dass es vertraglich geregelt sei, dass man für die Sammlung kostenlos Wertstoffsäcke zur Verfügung stellen müsse. Bei Großanfallstellen wie Mehrfamilienhäuser könnten das auch 1,1er-Behälter sein, wenn diese mit losem Material befüllt würden. "Werden gefüllte Wertstoffsäcke in den 1,1er-Container gegeben, so stellt das eine zusätzliche Leistung dar, für die wir dann auch Miete genommen haben", so Augustin schriftlich.



Kein Mangel an Plastiksäcken

Weiter dementiert der neue Abfallentsorger, dass es vielerorts keine gelben Plastiksäcke mehr gebe. Dazu wurde Landrat Reinhard Winter folgend zitiert: „Remondis hat die Pakete mit den gelben Säcken an die falschen Standorte gebracht.“ Seine Bilanz fiel denn auch verheerend aus: „Es ist desaströs.“ Auch diese Behauptung entspreche nicht den Tatsachen, so Remondis. Denn man habe die Lieferung der Gelben Säcke ordnungsgemäß an alle, in der Systembeschreibung genannten Ausgabestellen durchgeführt.



Nicht alle Säcke eingesammelt

Trotzdem kommt es weiterhin im gesamten Emsland zu Problemen bei der Abfuhr der gelben Säcke. So teilte uns ein Leser aus Twist-Neuringe mit, dass bei ihm seit Jahresbeginn noch gar keine gelben Säcke abgeholt wurden. Er habe sich telefonisch an Remondis gewand. Hier habe man ihm mitgeteilt, dass man den Ortsteil gar nicht auf dem Schirm gehabt habe.



Ärger mit Containern

Weiteren Ärger gibt es derzeit bei der Abholung der 1,1er-Behälter. Das Entsorgungsunternehmen ist nach eigenem Bekunden nur für die Leerung der eigenen Container zuständig. Doch vielerorts stehen noch aus dem vergangenen Jahr Container von Augustin. "Wir dürfen diese aus rechtlichen Gründen nicht leeren", sagte Schneider auf Nachfrage unserer Redaktion. Anfangs habe man Ausnahmen bei der Leerung gemacht. Damit sei nun aber Schluss. Das Unternehmen bittet alle, nur noch die Remondis-Behälter zu benutzen.