Meppen. Das letzte Januarwochenende vom 25. bis 27. Januar 2019 steht ganz im Zeichen der Kultur und Erinnerung. Mit den zwei plattdeutschen Aufführungen „Keerls döör un döör“ und „De Stepphöhner“, sowie dem Puppentheater Ingeborgpop wird Jung und Alt etwas geboten. Zudem lädt der Heimatverein Meppen zum Holocaustgedenktag ins Meppener Jam Center ein.

Das kommende Wochenende startet humorvoll mit der plattdeutschen Aufführung „Keerls dörr un dörr“. Am Freitag, sowie am Sonntag, wird dem Publikum eine Mischung aus Schauspiel und Popmusik der 90er Jahre geboten. Das Stück beginnt in der tristen Lagerhalle des Paketdienstes Hase-Kurier. Die vier Auslieferungsfahrer Hinnerk, Paul, Georg und Manuel schmieden seltsame Pläne. Sie haben davon gehört, dass die Tochter ihrer Chefin Lisa Kording (Heike Wübben) eine schlimme Augenkrankheit hat. Sie beschließen, ihre graue Arbeitskleidung gegen bunten Show-Fummel zu tauschen, eine Travestie-Revue zu starten und so Geld für die Augenoperation zu sammeln. Start des Theaters „op platt“ ist um 19.30 Uhr, am Sonntag um 14.30 Uhr, im Tennisheim Wesuwe.

„De Stepphöhner“

Auch am Samstag kommen Freunde des Theaters up platt auf ihre Kosten. Ab 20 Uhr wird im Heidekrug in Twist wird das plattdeutsche Stück „De Stepphöhner“ aufgeführt. Die drei "Stepphühner" Dorle (Ulla Steinkamp), Gabriele (Brigitte Drosten) und Wiebke (Anita Möllerhaus) haben eine gemeinsame Passion: Das Steppen. Da Gabriele immer noch nicht den Tod ihrer beiden Ehemänner verkraftet hat und Dorle noch nie außerhalb ihres Heimatdorfes war, organisiert die Feministin Wiebke einen Urlaub für das Dreiergespann. Hier treffen sie in der Pension Seeblick mit Finesse auf die Inhaberin Agnes Wallenstein (Margret Baalmann) derer Schwester Gila (Britta Schnieders) eine schlecht gehende Partnervermittlungsagentur führt. Ihr einziger Kunde, Guido Dünnbier (Hasi Kösters), ist mit den Damen hoffnungslos überfordert; zumal Ramon (Heinz-Hermann Völlering), der Kellner und Animateur der Pension wesentlich mehr Aufmerksamkeit von den Damen bekommt als er. Weil hier etwas zusammen kommt, was definitiv nicht zusammen gehört, wird sogar der Arzt des Erholungsdörfchens, Dr. Lauritzen (Josef Koiter), des Öfteren gebraucht.

Puppentheater Ingeborgpop

Etwas früher am Samstag lädt das Puppentheater Ingeborgpop zu „Maulwurfs Geburtstag“ ein. Ab 15 Uhr wird das erste Stück des Jahres aufgeführt, bei dem sich alles um den kleinen Maulwurf dreht. Der Eintritt für das einstündige Puppentheater beträgt fünf Euro. Danach wird zu Kaffee und Tee eingeladen.

„Gegen das Vergessen“

Das Wochenende endet mit einer musikalischen Erinnerung gegen das Vergessen. Anlässlich des Jahrestags der Befreiung von Ausschwitz, lädt das Duo Bernstein und der Heimatverein Meppen zu einem Liedernachmittag im Meppener Jugend- und Kulturzentrum Jam ein. Die musikalische Erinnerung mit jiddischen Liedern startet ab 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für den Initiativkreis Stolpersteine wird gebeten.