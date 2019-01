nbrg Meppen. Die Tourist Information Meppen, kurz TIM, stellt ihre neuen Broschüren für 2019 ab sofort zur Verfügung. In drei verschiedenen Formaten werden die Urlaubshighlights der Stadt Meppen und Umgebung anschaulich dargestellt. Besonders auf den Radtourismus wird Wert gelegt.

Diese Broschüren wurden von TIM-Geschäftsführer Manfred Büter und Meppens Bürgermeister Helmut Knurbein vorgestellt. Knurbein selbst ist „immer wieder erstaunt davon, wie viele tolle Ereignisse in unserer Umgebung stattfinden“. Er freut sich auf das neue Angebot. Die Broschüren sind thematisch unterteilt in einen Flyer, in dem die Jahreshighlights zusammengefasst sind, eine detailreiche Broschüre und ein komplettes Gastgeberverzeichnis.

Lokaler Tourismus boomt

Im vorherigen Jahr wurden Rekordzahlen für den Tourismus in Meppen verzeichnet. Rund 550.000 Euro Umsatz in erwirtschafte TIM im vergangenen Jahr, wovon knapp zwei Drittel auf die Radtouren entfielen. Auch dieses Jahr könne der Gast zahlreiche unterschiedliche Radtouren buchen, die übersichtlich auf einer Karte in einer der Broschüren zu finden sind.

Neue und bekannte Angebote

Der Bierpass erfreue sich großer Beliebtheit. Damit erhält der Gast in zehn verschiedenen Kneipen in der Meppener Innenstadt zehn unterschiedliche Biere (oder Softdrinks) seiner Wahl.

Ein Publikumsmagnet wird das Emsland Open Air Festival am 21. und 22. Juni, wie die Buchungszahlen bei den Hotels in der Umgebung bereits jetzt verraten. „Schon jetzt sind für das Wochenende während des Festivals alle Betten in Meppen vergeben“, sagte Manfred Büter.

Touren und Führungen

Neben diesen Attraktionen gibt es auch das übliche Sortiment an Angeboten: Tagestouren zur Nordsee, Stadtführungen aller Art und kulinarische Erlebnisreisen stehen wieder zur Auswahl. Die Broschüren liegen hiesigen Hotels aus. Außerdem wird jedem Kunden des Vorjahres eine Broschüre zugeschickt. Weitere Informationen sind auf der Internetseite unter https://www.meppen-tourismus.de und im Büro der Tourist Information Meppen am Markt erhältlich.