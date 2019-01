Meppen. Nachdem das erste „Rockpalast unplugged“ Konzert im vergangenen Jahr ein voller Erfolg war, werden am 2. Februar erneut akustische Klänge durch die Diskothek an der Schützenstraße schallen.

Zur zweiten Auflage des Events werden sich wieder einige altbekannte und beliebte lokale Acts die Ehre geben. Wie schon im letzten Jahr werden die Metal- und Hardrockcoverband Acoustic Steel sowie Jonas Egbers als Singer/Songwriter und Rockpalast-Inhaber George Gambier als Solokünstler vertreten sein.

Spezielles Akustikset

Das Line-Up wird komplettiert durch die Meppener Alternativerocker von Against Randy, die exklusiv an diesem Abend ein spezielles Akustikset präsentieren werden. Unter dem Namen Country Club Killing Machine treten schließlich die Meppener Musiker Markus und Tommy von den unlängst aufgelösten Distance Remains auf.

Für die Zukunft kündigt Hauptorganisator Jonas Egbers an: „Wir planen, mit der Veranstaltung für die kommenden Jahre in Serie zu gehen, wenn alles klappt an jedem ersten Samstag im Februar. Auch in diesem Jahr lief die Organisation dank der Sponsoren Lanfer Akademie, Tanzschule Frischmuth, Klavierhaus Dausin und Autohandel Baumann & Behnen hervorragend und wir freuen uns auf einen tollen Abend mit vielen Gästen.“

Das Konzert „Rockpalast unplugged Vol. 2“ beginnt am 2. Februar gegen 20 Uhr. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt fünf Euro.