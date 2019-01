Haren. Mit seiner Arbeit unterstützt der Aktionskreis Pater Hagen wichtige humanitäre Projekte in Ghana. Über den Stand wurde die Generalversammlung jetzt informiert.

Altkleider und Altpapiersammlungen führt der Aktionskreis seit mittlerweile seit 38 Jahren, immer im Januar, Mai und September, durch. Es wird bei jedem Wetter gesammelt. So haben die ehrenamtlichen Helfer in der Vergangenheit Regen, Schnee, Eis und Kälte getrotzt, um die Altkleider und das Altpapier einzusammeln. Bei der jüngsten Sammlung war es für die Helfer schwierig, die Altkleidersäcke an den Straßen zwischen den seit Tagen nicht abgeholten gelben Säcken zu finden.

Auch bei dieser Sammlung konnte wieder ein gutes Ergebnis für die Projekte der Partnergemeinde Kalba /Ghana erzielt werden.

Hilfslehrerprogramm

Auch 2018 wurden langjährige Projekte wie zum Beispiel das Hilfslehrerprogramm zur Gewährleistung des Unterrichts an den Schulen finanziert. Eine Schule wurde renoviert, zwei Brunnen zur Trinkwassergewinnung gebohrt.

Ein großes Thema war die Krankenstation in Kalba. Als Pater Hagen seine ersten Schritte in der Region Kalba machte, gab es hier keine ausgebildete Hebamme oder Mediziner. Die Geburtshilfe übernahmen die Frauen aus den Dörfern, was bei Komplikationen immer Lebensgefahr für Mutter und Kind bedeutete. Die medizinische Versorgung, zum Beispiel bei Schlangenbissen, übernahmen Medizinmänner und Wunderheiler – alles mit mäßigem Erfolg. Deshalb wurde 1980 eine Krankenstation in Kalba mit Unterstützung des Aktionskreis Pater Hagen errichtet. Auch ein Labor wurde geschaffen und entsprechend ausgestattet. Und das Wichtigste: Personal wurde ausgebildet: Hebammen, Krankenpfleger, Laboranten usw.

Situation deutlich verbessert

Durch diese Maßnahmen konnte die medizinische Versorgung in Kalba und den umliegenden Dörfern deutlich verbessert werden. Bei einem seiner letzten Besuche in Kalba berichtete Pater Hagen über die Krankenstation: „80% der Patienten können wir in Kalba helfen. Einigen kann noch in weit entfernten Krankenhäusern geholfen werden. Und der Rest ist für den lieben Gott“. Aber wer Pater Hagen kannte, weiß auch, dass er sich damit nicht zufrieden gab. Aus der Krankenstation in Kalba soll eine Klinik mit Arzt werden und einen OP-Raum für Unfälle sowie kleine chirurgische Eingriffe erhalten. Unterkünfte für Arzt und Personal müssen zudem errichtet werden. Das Projekt ist aber noch in der Planungsphase. Deshalb hat der Aktionskreis Pater Hagen erst einmal Rückstellungen gebildet, um diese dann später zweckgebunden in das Projekt mit einzubringen.