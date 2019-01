Meppen. Ein Job-Bus mit 20 Schülern der Anne-Frank-Schule aus Meppen besuchte jetzt einen niederländischen Möbelproduzenten und die NHL Stenden Hogeschool in Emmen.

Im Mittelpunkt der Tages-Tour stand dabei das Kennenlernen von Kultur und Kulturunterschieden. Caroline Wille, Projektleitung des grenzübergreifenden Projekts PraktiTrans, gab dazu Einblicke in die unterschiedlichen Bildungs- und Karrieremöglichkeiten im Nachbarland.

Im Anschluss an den Fachvortrag ab es praktische Einblicke. So fuhren die Schüler zum Möbelproduzenten Drentea. Bei einer Werksbesichtigung erfuhren die Teilnehmer, dass der Betrieb schon länger das „Upcycling“ umsetzt. Dabei werden alte oder defekte Möbelstücke zu neuen, modernen Trendsettern umgebaut und schonen somit die Umwelt. Die Schüler bekamen aber auch intensive Einblicke in die NHL Stenden Hogeschool, wo sie Fachvorträge zu unterschiedlichen Themen vorbereiteten.

„Als Schule in einer Grenzregion ist es uns besonders wichtig, dass unsere Schüler bereits frühzeitig erkennen, welche europäischen Möglichkeiten ihnen ohne Grenzen zur Verfügung stehen“, erklärt Birgit Schmitz, Lehrerin der Anne-Frank-Schule Meppen. Am Ende des Tages hatten alle Schüler das Gefühl, mit deutlich mehr Wissen über die Niederlande Richtung Heimat zu fahren.