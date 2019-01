Meppen. Es ist ein politisches Großprojekt: Die Digitalisierung in den Schulen. Weil digitale Geräte in unserem Leben eine immer größere Rolle spielen, müssen die Schulen darauf reagieren. Wir haben einen Blick in den Unterricht von Gymnasien im mittleren Emsland geworfen.

Reges Treiben herrscht im steril wirkenden Physikraum des Meppener Windthorst-Gymnasiums (WGM) am Montagmorgen. Gruppenarbeit ist angesagt für die elfte Klasse von Lehrer Timo Berghoff. Es geht um Dynamik und Kreisbewegungen. Während der Lehrer durch den weißen Raum geht und immer wieder Fragen der Schüler beantworten muss, bearbeiten die ihre Aufgabe. Wichtigstes Instrument sind dabei nicht etwa Zettel, Arbeitsblatt und Stift, sondern das Tablet. Jede Gruppe – die Schüler sind zu zweit oder zu dritt – hat sich zu Beginn der Stunde am Tabletkoffer bedient und ein Gerät mitgenommen.



Zum Einstieg in das Thema Kreisbewegungen sollen die Elftklässler in ihren Kleingruppen Begriffe sammeln, die kreisförmige Dinge beschreiben. Das passiert jedoch nicht mehr analog auf Stift und Papier. Berghoff und seine Schüler nutzen dafür die Schul-Cloud, ein Projekt des Hasso-Plattner-Instituts, an dem neben dem WGM auch das Gymnasium Marianum in Meppen teilnimmt. Über die Schul-Cloud kann der Lehrer Unterrichtsinhalte bereitstellen, welche die Schüler dort bearbeiten können. Einige Schüler stöhnen wenig begeistert auf, als Berghoff auffordert, die Cloud zu nutzen. Das ist aber die Ausnhame, meint er. "90 Prozent der Schüler arbeiten gerne digital", ist seine Einschätzung. Im Klassenraum sieht es jetzt so aus: die Schüler machen sich Gedanken über mögliche Begriffe und beschriften digitale Notizzettel auf dem Tablet. In Echtzeit werden die Notizen auf der digitalen Tafel angezeigt.



Im Nachhinein werden die Begriffe in der großen Gruppe besprochen, einige gelöscht oder zusammengefasst. So entsteht parallel zur Arbeit der Schüler eine digitale Landkarte mit den Ideen – schnell und jederzeit über das Cloud-System wieder abrufbar für alle. Berghoffs wichtigste Arbeitsgeräte sind das Tablet und die digitale Tafel. Eine Kreidetafel sucht man im Physikraum vergeblich. Der Tageslichtprojektor steht seit langem unbenutzt in der Ecke neben dem Videowagen.

Zum Abschluss der Stunde teilt Berghoff ein Arbeitsblatt aus. Auf Papier. Entscheidend sind aber wieder die Tablets. In der Schul-Cloud hat der Lehrer einen Erklärungstext bereitgestellt, in dem Animationen den Schülern helfen sollen, die Kreisbewegungen und ihre Besonderheiten besser zu verstehen. Das hilft letztlich bei der Bearbeitung des Arbeitsblatts. Analog und digital gehen hier Hand in Hand.



Es ist Physik-Lehrer Berghoff wichtig, zu betonen, dass nicht jede Schulstunde so digital abläuft. Das solle auch gar nicht so sein. Bei manchen Inhalten habe digitaler Unterricht einfach keinen Mehrwert. Digitaler Unterricht sei nicht gleich besserer Unterricht, sagt er. "Außerdem wollen wir die Kulturtechnik des Schreibens beibehalten." Für Berghoff dürfen die digitalen Geräte kein Mittel zum Zweck sein. Sie erweitern nur das Reportoire um ein weiteres Medium neben Schulbuch und Arbeitsheft.

Schule des 21. Jahrhunderts im Gebäude von 1910

Das Hauptgebäude des zweiten Meppener Gymnasiums, dem Marianum, ist von 1910. Doch die Schüler müssen auf das Leben im 21. Jahrhundert vorbereitet werden. Auf Stühlen und Tischen, die mit ihren vielen Macken und Bemalungen an Zeiten erinnern, in denen an die heutigen Schüler noch gar nicht gedacht wurde, wird mittlerweile digital gearbeitet.

"Guten Morgen, Herr Albers", singt die 8. Klasse zur Begrüßung ihres Erdkundelehrers Franz Albers. Thema ist im Moment die Stadtentwicklung im Mittelalter. Dazu greift der Pädagoge die Inhalte der letzten Stunde auf und zeigt acht verschiedene Bilder von Gebäuden einer historischen Stadt, die die Schüler in ihrer Art und Funktion benennen sollen.

Wie selbstverständlich steht vor jedem Schüler ein Tablet, wo das jeweilige Gebäude angezeigt wird und die Schüler sich Notizen zu jedem Bild machen können. Albers hat sein Gerät mit der digitalen Tafel hinter sich verknüpft. Die Kreidetafel ist an die Seite des Raumes verbannt. Eine Szenerie wie sie vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen wäre.



Nachdem geklärt wurde, wie Frankfurt an seinen Namen gekommen ist und Meppen vom plattdeutschen Wort Mappe (deutsch: Mündung) stammt, sollen die Achtklässler ihr Schulbuch öffnen. Dass passiert sowohl analog als auch digital. Das Erdkundebuch ist eines der wenigen, die sich auf das Tablet herunterladen lassen.

Leider tun sich die Schulbuchverlage noch sehr schwer damit, die Bücher auch digital zugänglich zu machen. Franz Albers, Lehrer am Gymnasium Marianum





Viele Schüler bleiben mit den Augen auf dem Tablet aber vereinzelt kommt auch das Buch auf den Tisch. Die Printversion lebt also noch. Nun sollen die Schüler Aufgaben aus dem Buch bearbeiten. Es geht um Stadtrechte. Bei der Bearbeitung bleiben die Schüler noch bei den alten Methoden – Stift und Papier sind die Mittel der Wahl statt die Ergebnisse auf dem Tablet festzuhalten.



Schnell werden im Gespräch mit Lehrer Albers noch die Ergebnisse zusammengetragen. Dann aber ruft das Wochenende. Und auch jetzt ist es immer noch wie früher: Je näher der Gong, desto unruhiger die Klasse. Dann ist es endlich so weit. Die 14-Jährigen lassen Tablet, Stifte und Hefte schnell in die Tasche gleiten, stellen den Stuhl auf den Tisch und verschwinden aus der Schule.

Die achte Klasse ist am Marianum die "Tabletklasse", das heißt jeder Schüler hat ein eigenes Tablet, das zu Schulzwecken verwendet wird. Alle anderen Schüler müssen sich auch hier mit schuleigenen Geräten aus Tabletkoffern bedienen. Erdkunde-Lehrer Albers ist überzeugt davon, dass die neuen Methoden bei den Schülern ankommen. Auch er spricht von "mindestens 90 Prozent" der Schüler, die gerne mit den Tablets arbeiteten. Albers kritisiert aber die Politik, die nicht für die nötigen Rahmenbedingungen in den Schulen sorge. "Manche Schulen haben drei Administratoren für ihre digitale Infrastruktur. Wir haben einen Hausmeister. Die Politik muss verstehen, dass da einfach noch mehr notwendig ist", sagt er. Dennoch sei das Marianum digital gut aufgestellt.



"Konzept der Umsetzung fehlt"

Das sehen auch Schulleiter Hermann-Josef Rave und sein Stellvertreter Uli Weßling so. Dennoch bleiben noch viele Baustellen. Wie WGM-Lehrer Timo Berghoff kritisieren sie die fehlende Bereitschaft der Schulbuchverlage, auch digitale Lösungen anzubieten. Man freue sich zwar, dass das niedersächsische Kultusministerium bis 2020 fünf Milliarden Euro in die Digitalisierung investieren will, "was fehlt ist aber das Konzept der Umsetzung", meint Weßling. Es werde also viel Geld für die Digitalisierung ausgegeben, wie dann aber inhaltlich gearbeitet werden soll, dahinter stehe ein Fragezeichen. "Ich glaube nicht, dass das Thema mit einem Masterplan versehen ist", sagt der stellvertretende Schulleiter. Insofern sei jede Schule auf sich selbst gestellt und müsse für sich passende Lösungen finden.

Zur Finanzierung Wie Digitalisierung finanziert wird Im Jahr 2016 hat die die Niedersächsische Landesregierung hat das Konzept „Medienkompetenz in Niedersachsen – Ziellinie 2020“ beschlossen. Erfasst sind darin die Bereiche der Kindertagesstätten, frühkindliche Bildung, Familie, Jugendarbeit, Jugendschutz, allgemeinbildende Schulen, beruflichen Bildung, Lehreraus- und -fortbildung, Hochschulen, Erwachsenen- und Weiterbildung. Vorgesehen waren finanzielle Förderungen von mehr als fünf Milliarden Euro für die digitale Transformation in Schulen und Kindertagesstätten bis 2020. Im August 2018 verabschiedete die Landesregierung um Digitalisierungsminister Bernd Althusmann den "Masterplan Digitalisierung". Dieser betrifft neben den Schulen auch viele weitere Bereiche des öffentlichen Lebens. Insgesamt will das Land dafür bis 2022 bis zu einer Milliarde Euro ausgeben. In den beiden Meppener Schulen sind die digitalen Geräte bislang von den beiden Trägern (Marianum: Schulstiftung, WGM: Landkreis Emsland) finanziert worden. In der "Tabletklasse" des Marianums haben die Eltern die Tablets finanziert.





Deshalb könne man auch überhaupt nicht voraussehen, wie sich die Schule in den nächsten fünf oder zehn Jahren entwickelt. "Der Ausgleich zwischen digitalem und analogem Arbeiten ist die Herausforderung schlechthin", meint Schulleiter Rave. Auch am Marianum stelle niemand die klassischen Materialien wie Heft und Stift infrage.

Eine Voraussage, wie Schule in fünf oder zehn Jahren organisiert ist und wie der Unterricht gestaltet ist, können die beiden Lehrer nicht treffen. "Dafür sind die technischen Entwicklungen viel zu schnell", meint Rave. Für den Schulleiter ist bei all der Diskussion um die Digitalisierung aber eines besonders wichtig: "Wir wollen keine Digitalscouts ausbilden, sondern Menschen. Wir wollen sie auf das Leben vorbereiten. Digitalisierung gehört dazu, ist aber nur ein kleiner Baustein."