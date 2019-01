Meppen. Geht es den 19 Kommunen im Emsland gut, geht es auch dem Landkreis gut. So steigen die Gesamtsteuereinnahmen der kreisangehörigen Kommunen noch einmal gegenüber dem Vorjahr um 15,5 Prozent und erreichen damit 394 Millionen Euro.

Auch wenn Landrat Reinhard Winter dem Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen am Montag vorschlug, den Hebesatz der Kreisumlage um einen weiteren Prozentpunkt auf 39 zu senken ( wir berichteten ), bedeutet dies trotzdem im Umkehrschluss, dass über die Kreisumlage die Rekordsumme von 152,7 Millionen Euro von den Kommunen in den Kreissäckel fließt. Das sind 7,7 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.

In seinem Haushaltsvortrag sagte der emsländische Landrat, dass in seiner achtjährigen Amtszeit der Hebesatz von 47 auf nunmehr 39 Punkte gesunken sei. Dies sei eine der niedrigsten Umlagen in ganz Niedersachsen.

Kleines grünes Hütchen

Die Verschuldung des Emslandes sinkt auf drei Millionen Euro. "Mich ärgert noch dieses kleine grüne Hütchen", sagte Weinter mit Blick auf die Grafik zum Schuldenabbau. Nur zu gerne würde der Landrat im November am Ende seiner Amtszeit dem Nachfolger ein schuldenfreies Emsland übergeben. Es handele sich um einen Kredit bei der DZ Bank HYP in Hamburg. Anders als die Nord LB im vergangenen Jahr sei diese nicht zu einer vorzeitigen Tilgung des Kredites bereit. "Mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 9,26 Euro pro Einwohner sei der Landkreis aber "quasi fast schuldenfrei". Der Landesdurchschnitt liege bei 377 Euro.

Erfolgreiche Politik

Dies sei das Resultat einer sehr erfolgreichen und wirtschaftsfreundlichen Kommunalpolitik. "Wir ernten heute die Früchte der vergangenen 25 Jahre", sagte der CDU-Politiker. Noch vor 20 Jahren war der Landkreis hoch verschuldet und musste für Kredite 5,3 Millionen Euro an Zinsen und 7,35 Millionen Euro für Tilgungen pro Jahr aufbringen.

Investitionen in Rekordhöhe

Dank der finanzstarken Basis plant der Landkreis Rekordinvestitionen von 131 Millionen Euro. Allein 50,7 Millionen Euro davon stellt der Landkreis für den Breitbandausbau parat. Dabei wies Winter darauf hin, dass im Emsland bereits 2018 kräftig gebaut wurde: "Wir sind der erste und einzige Landkreis in Niedersachsen, der im vergangenen Jahr Bundesmittel in Höhe von zwölf Millionen Euro für den Breitbandausbau abgeholt hat." Er und Kämmerer Stefan Focks stellten weitere große Ausgabeposten vor. So werden für 18,8 Millionen Euro Kreisstraßen und -Wege saniert und neu gebaut. Schon jetzt verpflichtet sich der Landkreis dazu, in den kommenden Jahren die Kreisstraße 158 in Papenburg in Höhe der Meyer Werft für insgesamt 25 Millionen Euro zu realisieren.

Gigantisches Bauprogramm

Baumaßnahmen an seinen Schulen fördert der Landkreis mit 18,5 Millionen Euro. Für Krippe und Kitas stellt Meppen 8,4 Millionen Euro parat. Insgesamt schieben die Kommunen ein "gigantisches Baukonjunkturprogramm" in diesem Bereich von 51 Millionen Euro in 2019 an.

Sprecher gleich mehrerer Fraktionen begrüßten die Senkung der Kreisumlage als "vernünftige Regelung". Auf der anderen Seite haben die Fraktion im emsländischen Kreistag jetzt noch bis zum 4. Februar Zeit "Anträge zum Etat 2019" zu stellen. Der Kreistag soll das Finanzpaket in seiner Sitzung am 18. Februar endgültig verabschieden.

