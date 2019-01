Meppen . Auch wenn das Duale System Deutschland (DSD) bzw. das beauftragte Unternehmen Remondis und nicht der Landkreis für die Abfuhr der gelben Säcke im Emsland zuständig ist, wurde die Problematik jetzt auch im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen behandelt.

Die Grünen-Kreistagsabgeordneten Michael Fuest und Birgit Kemmer wiesen auf diverse Unstimmigkeiten hin. Dirk Kopmeyer, dessen Dezernat für die Abfallwirtschaft im Landkreis zuständig ist, wurde ungewöhnlich deutlich: "Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass so ein Unternehmen so einen Murks abliefert." Die Kreisverwaltung habe dem Unternehmen Remondis sehr deutlich gesagt, was es zu tun hat, um diese Mängel abzustellen.

Das Duale System Deutschland (DSD) hatte Remondis mit dem Jahreswechsel mit dem Einsammeln der gelben Säcke beauftragt. "Auch in der vierten Kalenderwoche ist Remondis nichts weiter gekommen", ergänzte Kopmeyer. Deshalb habe der Landkreis Emsland DSD gebeten, gegen Remondis eine Abmahnung auszusprechen.



UWG-Kreistagabgeordneter Günther Pletz will sogar erfahren haben, dass Remondis für 1,1 Kubikmeter-Behälter Leihgebühren erhebt. Diese Behälter stellte nach seiner Darstellung die Entsorgungsfirma Augustin, die vorher für im Emsland die gelben Säcke einsammelte, zum Beispiel Mehrfamilienhäusern zum Lagern der gelben Säcke kostenlos zur Verfügung. Dezernent Kopmeyer antwortete, dass für diese Sammelbehälter keine Kosten erhoben werden dürfen.



Pakete an falsche Adressen geliefert

Vielerorts gebe es schon allein deshalb Probleme, weil die überhaupt Emsländer keine gelben Plastiksäcke mehr bekommen. Dazu sagte Landrat Reinhard Winter: "Remondis hat die Pakete mit dem gelben Säcken an die falschen Standorte gebracht." Seine Bilanz fiel denn auch verheerend aus: "Es ist desaströs."