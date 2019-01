Meppen. Infolge der anhaltenden Dürre und geringen Niederschläge in 2018 wurden die im Emsland gelegenen Wälder der Arenberg-Meppen GmbH besonders stark geschwächt. Tausende Bäume sind abgestorben.

Da die Nadelbäume vielfach nicht mehr in der Lage waren, ausreichend Harz zur Abwehr von Schadinsekten zu bilden, verbreiteten sich Borkenkäfer in den Wäldern, teilt die Arenberg-Meppen GmbH mit. In den Baumkronen bohrten sich „Kupferstecher“ unter die Baumrinde und „Buchdrucker“ drangen in die Rinde der Baumstämme ein. Die Bohrgänge dienen durch Ablage von Eiern der Käfervermehrung. Diese Gänge unterbrechen die Leitungsbahnen eines Baumes, was innerhalb weniger Wochen zum Absterben der Bäume führte. Mehrere Käfergenerationen im Jahr führen dann zur explosionsartigen Käferverbreitung auf Nachbarbäume, sodass Waldbestände kleinflächig bis hektarweise absterben.

In noch nie dagewesener Geschwindigkeit starben im Spätsommer daher tausende Bäume ab. Mit Rückgang der Temperaturen nahm die Ausbreitung der Käfer im Herbst zwar ab, mit steigenden Temperaturen ist im nächsten Frühling aber mit Anstieg der Aktivität der im noch frischen Holz verbliebenen Käfer zu rechnen, befürchtet die Forstverwaltung.

Nachdem die regionale Sägeindustrie die anfallenden Holzmengen nicht mehr übernehmen konnte, hat die Arenberg-Meppen GmbH das noch frische, aber mit Käfer befallene Holz ins Ausland vermarktet. Über einen Schleswig-Holsteiner Holzhändler gelangt das Holz per Schiff nach Schweden.

Dazu wurden die anfallenden Käferholzmengen mit regionalen Holzeinschlagsunternehmen als Fichtenabschnitte im Walde bereitgestellt und mit hiesigen Holzspediteuren zum Seehafen Papenburg gefahren. Ein riesiger Holzpolter von bis zu sechs Meter Höhe und insgesamt 350 Meter Länge steht nun bereit, um im Laufe der Woche über die Nord- und Ostsee nach Schweden gefahren zu werden. Die dortige Sägeindustrie hat Bedarf an diesem käferbehafteten Frischholz von etwa 5.000 Raummetern.

Forstdirektor Winfried Frölich kann sich nicht erinnern, in seiner Dienstzeit seit Anfang der 1980er Jahre so große Holzmengen auf einmal exportiert zu haben. Zuletzt hat der Forstbetrieb in den 1970er Jahren Holzmengen schiffsweise nach Skandinavien und Schottland vermarktet, nachdem ein Orkan am 13. November 1972 riesige Waldbestände umwarf.

Ein Schwerpunkt des Schadholzanfalles lag im südlichen Emsland um Lingen und Geeste, wo der Regen am längsten ausgefallen war. Die Überwachung weiteren Käferbefalls, die Wiederaufforstung entstandener Freiflächen im Wald und die Nachpflanzung vertrockneter Vorjahrespflanzungen wird ein Arbeitsschwerpunkt des Jahres 2019 sein. Den Holzeinschlag von gesunden Fichten und Kiefern hat die Arenberg-Meppen GmbH auch zur Entlastung des Holzmarktes völlig eingestellt.