Meppen. Liegengebliebene gelbe Säcke. Dieses leidige Thema beschäftigt das gesamte Emsland seit dem Jahreswechsel. Auch beim zweiten Abholtermin lief es nicht rund. In vielen Städten und Gemeinden wurden die Wertstoffsäcke wieder nicht flächendeckend eingesammelt.

Zu den wiederkehrenden Problemen bei der Abfuhr hatte Remondis-Sprecherin Anna Ephan eine Erklärung parat, die eigentlich bereits der Vergangenheit angehört hatte. So sei in der vergangenen Woche erneut das Tourenplanungssystem ausgefallen, sagte Ephan. „Man dachte zwischendurch schon, das technische Problem behoben zu haben, das hat aber nicht lange gehalten“, meinte Ephan. Über das Wochenende soll die Software aber wieder „einwandfrei programmiert“ worden sein, sodass wieder alle Haushalte angezeigt werden. Deshalb ist das Unternehmen jetzt optimistisch, das Emsland umfassend vom Verpackungsmüll zu befreien. Remondis plant laut Ephan die liegengeblieben Säcke noch abzufahren. So sind am Montag alleine drei Fahrzeuge nur mit den Nachfuhren beschäftigt, sagte die Sprecherin.

Ausgedruckte Fahrpläne

Außerdem äußerte sich Ephan auch zu den Vorbereitungen auf den Auftrag. So seien "weit im Vorfeld" des Auftragsbeginns Mitarbeiter eingestellt worden, "die über Erfahrungen in dem Bereich" verfügen. "Wir waren personell bestens auf den Auftrag vorbereitet", sagte die Sprecherin. Dass Remondis für das ausfallende Tourensystem keinen Plan B gehabt habe, bestätigte Ephan. Deshalb sollen nun alle Fahrer neben dem System "für den Notfall" auch mit ausgedruckten Fahrplänen versorgt werden.

Säcke stapeln sich weiter

Auf Nachfrage unserer Redaktion bei den Kommunen im Emsland wurde deutlich, dass Remondis seine Arbeit nicht flächendeckend geleistet hatte. Während in einigen Straßenzügen alle gelben Säcke mitgenommen wurden, blieben sie in anderen erneut liegen. Für zahlreiche Anwohner ist das ein Ärgernis, da sich die Säcke vielerorts regelrecht zu Müllbergen auftürmen.

Hinzu kommt nun vermehrt, dass es an den Ausgabestellen, die in der Regel in den Rathäusern sind, zu Engpässen bei den gelben Säcken kommt. So waren zum Beispiel in Haren an einigen Tagen keine Säcke mehr zu bekommen. Ähnlich soll es in Haselünne sein. Für die Belieferung mit gelben Säcken ist ebenfalls die Firma Remondis zuständig.



Deponien stehen bereit



Wer seine gelben Säcke dringend loswerden möchte oder muss, der kann diese weiterhin an den Deponien des Landkreises in Dörpen, Wesuwe, Flechum und Venneberg dort abgeben. Dies soll noch bis Ende Januar möglich sein, teilte eine Sprecherin des Landkreises mit. Die zusätzlichen unterstützenden Sammlungen durch die Behörde und seine Partner finden indes nicht mehr statt.

„Meine Zweifel an der Leistungsfähigkeit von Remondis haben sich leider bestätigt“, fasst Bürgermeister Markus Honnigfort auf Nachfrage der Meppener Tagespost zum Ergebnis der Nachsammlung der gelben Säcke im Stadtgebiet von Haren (Ems) zusammen. Zwar sei die Entsorgungsfirma an den ausgewiesenen Abholterminen tätig geworden, allerdings wieder nur bruchstückhaft. In den Ortschaften Altenberge, Tinnen, Emen, Wesuwe, Fehndorf, Lindloh-Schwartenberg und Rütenbrock-Rütenmoor sei gar nicht oder nur unzureichend gesammelt worden. In vielen Straßen türmten sich nach wie vor die Müllsäcke des Grünen Punktes. Ein Sammelsystem sei dahinter nicht erkennbar.

Letzte Aufforderung

„In einem Gespräch mit Remondis Geschäftsführer Arne Oberbeck habe ich heute mein Unverständnis darüber zum Ausdruck gebracht und ihn letztmals aufgefordert, alle Schritte einzuleiten, die notwendig sind, um das Stadtgebiet bis einschließlich morgen vollständig von gelben Säcken zu räumen,“ erklärt Honnigfort. Er lasse sich regelmäßig, so wieder heute Nachmittag, aus den Ortschaften zum Fortgang der Sammlung unterrichten: „Wenn keine Verbesserung der Müllproblematik in Haren eintritt, werde ich die Verantwortlichen beim Dualen System Deutschland (DSD) zum Tätigwerden auffordern.“