Meppen. Mit einer faustdicken Überraschung hat Landrat Reinhard Winter am Montag die Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen in Meppen eröffnet. Obwohl die Kreisumlage bereits mit 40 Punkten in 2018 ihren bisherigen historischen Tiefpunkt erreicht hat, soll sie für die kommenden drei Jahre um einen weiteren Punkt gesenkt werden.

Nutznießer sind die 19 Städte, Gemeinden und Samtgemeinden. Sie brauchen noch einmal vier Millionen Euro pro Jahr weniger an den Landkreis aus ihren Steuereinnahmen abführen. Der CDU-Politiker lieferte die Begründung für diesen erfreulichen Schritt gleich mit: So drohten dem Landkreis Emsland durch „Neuordnungen im Bereich der Sozialhilfe“ (Bundesteilhabegesetz) in den Jahren 2020 und 2021 hohe Belastungen. Die ersten Modellrechnungen ließen Defizite von bis zu 18 Millionen Euro, später immerhin noch bis zu 12 Millionen Euro jährlich befürchten. Auf dieser Grundlage planten Winter und Kämmerer Stefan Focks den Haushalt 2019 und die Kreisumlage. „Diese gravierenden finanziellen Auswirkungen konnten aber abgewendet werden. Somit schlagen wir dem Kreistag haben vor, bereits in diesem Haushaltsjahr und für den gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2022 die Kreisumlage um einen Punkt auf 39 Prozentpunkte zu senken“, sagte der emsländische Landrat. „Damit unterstützen wir die emsländischen Städte, Samtgemeinden und Gemeinden bei der Erfüllung ihrer kommunalen Aufgaben“, ergänzte er.

Neuordnung der Sozialhilfe

Die Begründung für diese erfreuliche Entwicklung im Haushalt lieferte er gleich mit: Durch die Neuordnung der Zuständigkeit der Sozialhilfe (Bundesteilhabebesetz) – für Betroffene bis 18 Jahren sind künftig die Kommunen verantwortlich. In der Konsequenz wäre insbesondere der Landkreis Emsland neben den Landkreisen Osnabrück, Grafschaft Bentheim, Diepholz und dem Heidekreis mit zum Teil zweistelligen Millionenverlusten betroffen gewesen.

Erfolgreiche Gespräche

Diese Landkreise, deren Landtagsabgeordnete und die kommunalen Spitzenverbände hätten sich gemeinsam gegen die negativen finanziellen Folgen bei der Neuordnung der Sozialhilfe zur Wehr gesetzt. Über ein Jahr lang sei in „anstrengenden, teilweise zähen und zeitraubenden Gesprächsrunden“ mit dem Niedersächsischen Sozial-, Innen- und Finanzministerium um eine Kompromisslösung gerungen worden - und dies mit Erfolg. „Mein Dank gilt unseren CDU-Landtagsabgeordneten Bernd-Carsten Hiebing, Christian Fühner und Bernd Busemann für deren Einsatz sowie vor allem an Niedersachsen Finanzminister Reinhold Hilbers“, sagte Winter. Der Minister habe Wort gehalten und die versprochene Entlastung umgesetzt. „Dadurch kann der Verlust des am schlimmsten betroffenen Landkreises - das sind wir - auf unter 3 Millionen Euro jährlich verringert werden“, so der Landrat weiter. Das bedeute für 2020 und 2021 ein Verbesserungspotenzial von jeweils 9 Millionen Euro jährlich.

Hebesatz bleibt stabil

„Den niedrigen Hebesatz können wir für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2022 stabil halten. Ein Kreisumlagehebesatz von 39 Punkten ist möglich, weil das Kreisumlageaufkommen – trotz niedrigerem Hebesatz – Mehreinnahmen erwarten lässt, die u. a. auch die Ausgabensteigerungen im Jugend- und Sozialbereich, bei den Personalausgaben und bei den Betriebskostenförderungen im Kitabereich größtenteils kompensieren“, sagte der emsländische Landrat abschließend.