Meppen. Die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Meppen, Andrea Kötter (SPD), hat den THW Ortsverband Meppen als „unverzichtbar für Meppen und das Emsland“ bezeichnet. Im Rahmen des Neujahrsempfangs im Bauerncafe des Ferienhofes Brüning in Meppen hat der THW Ortsverband langjährige Mitglieder und verdiente Helfer geehrt. Der Ortsbeauftragte Michael Lüders wurde für seine 30-jährige Zugehörigkeit zu den „blauen Engeln“ geehrt.

Da „ein Bild mehr als 1000 Worte sagt“, gab Michael Lüders anhand zahlreicher Fotos einen Überblick über das vergangene, Jahr des THW Ortsverbandes. Zu Beginn des Jahres gab es vor allem Einsätze im Zusammenhang mit den steigenden Wasserpegeln an Ems und Hase. Breiten Raum nahm die Neugestaltung der Werkstatt an der Unterkunft des THW an der Lathener Straße ein, berichtete Lüders. Zweimal war der Integrationskurs der VHS bei der THW zu Gast, um Flüchtlingen die Arbeit des Ortsverbandes zu zeigen.

Gemeinsam mit der Meppener Feuerwehr wurden Fahrerausbildungen für die Helfer durchgeführt. Mit der DLRG gab es entsprechende Fortbildungen im Umgang mit Booten auf dem Wasser. Als Höhepunkt im Bereich der THW-Jugend nannte der Ortsbeauftragte die Teilnahme an der Jugendwoche in Berlin. Zudem gab es Einsätze im Rahmen der Meppener Rathauskirmes beim Feuerwerk, beim Fest der Kulturen und den Meppener Maitagen. Dankbar gegenüber dem Landkreis Emsland äußerte sich Lüders zu der Bereitstellung von drei Anhängern für die Tankeinrichtungen des THW. „Der Landkreis unterstützt und fördert die Arbeit des THW großzügig“, resümierte der Ortsbeauftragte.

Unterstützung in Stavern

Breiten Raum nahm der dreiwöchige Einsatz des THW im Zusammenhang mit dem Moorbrand auf der Wehrtechnischen Dienststelle 91 der Bundeswehr ein. Hier richtete Lüders den „besonderen Dank des THW“ an die Bevölkerung in Stavern, die die Helfer in den drei Wochen hervorragend und beispiellos unterstützt hätten. Michael Lüders sprach damit den Staverner Bürgermeister Helmut Rawe direkt an, der an dem Neujahrsempfang teilnahm.

„Das THW ist ein starker Partner im Katastrophenschutz“, sagte der zuständige Dezernent des Landkreises Emsland, Marc-Andre Burgdorf. Im Emsland funktioniere das Ehrenamt, meinte Burgdorf, und die Bürger könnten sich auf die Leistungsfähigkeit der Hilfskräfte wie Feuerwehr, THW und Rettungsdienste verlassen. Der Dezernent betonte, dass im Emsland Ehrenamt und Hauptamt „Hand in Hand“ arbeiteten. Besonders würdigte Burgdorf die „gute Zusammenarbeit der Hilfsdienste untereinander“. Der Dezernent dankte auch dem emsländischen Kreistag, der die notwendigen finanziellen Mittel für den Katastrophenschutz bewillige. „Das THW ist unverzichtbar für Meppen und das Emsland“, meinte Andrea Kötter (SPD), stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Meppen. „Ohne sie ständen wir im Regen“, meinte die Kommunalpolitikerin in Bezug auf zahlreiche Einsätze des THW bei Veranstaltungen in der Stadt.

Für die 10-jährige Treue zum THW Ortsverband Meppen zeichnete Michael Lüders Jonas Schulte und Daniel Rohling aus. Das Helferzeichen in Gold mit Kranz erhielt Daniel Schulte. Schulte ist seit 2014 Zugführer und kümmere sich zusammen mit Christian Kathmann um den Nachwuchs des THW. Das Helferzeichen in Gold erhielten Niklas Altmeppen, Marlon Gerdelmann, Tommy Heberle, Renkje Kuhlmann, Bjarne Robbe und Fynn Telgen. Alle sechs Fachhelfer zeichneten sich durch eine „besondere Leistungsbereitschaft über das normale Maß hinaus für das THW aus“, sagte Lüders bei der Verleihung des Helferabzeichens.

Der Leiter der THW Regionalstelle in Lingen, Dirk Herzog, ehrte den Meppener Ortsbeauftragten Michael Lüders für seine 30-jährige Zugehörigkeit zum THW. Herzog bezeichnete Lüders als jemanden, „der für die blaue Familie immer unter Volldampf steht“. Herzog dankte dem Jubilar für sein jahrzehntelanges Schaffen für das THW.