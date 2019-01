Meppen. An der Vorstandsspitze der Jugendabteilung der Meppener Feuerwehr hat es einen Wechsel gegeben: Als Nachfolger von Nico Neugebauer ist Oliver Stryk neuer Stadtjugendfeuerwehrwart.

Neugebauer und Stadtbrandmeister Norbert Konen konnten neben den Mitgliedern auch viele Eltern, Vertreter der Einsatzabteilung und der Alters- und Ehrenabteilung begrüßen. Zudem waren auch die stellvertretende Bürgermeisterin Andrea Kötter sowie Matthias Wahmes, Wilhelm Berling und Antonia Thien von der Stadtverwaltung zugegen.

Die Jugendfeuerwehr Meppen, so Neugebauer, wurde 1974 vom damaligen Stadtbrandmeister Franz Hornung gegründet und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. Das Angebot umfasst nicht nur die feuerwehrtechnische Ausbildung. 60 Prozent der Zeit wird auch in allgemeine Jugendarbeit investiert. Die Grundsätze der Kameradschaft und des Teamgeists, das soziale Engagement und den demokratischen Gedanken zu fördern, ist das Ziel. Am Ende der Jugendfeuerwehrzeit steht oft die Übernahme in die Einsatzabteilung an. Elf Jugendfeuerwehrleute bekamen 2018 die Jugendflamme verliehen, außerdem neun die Leistungsspange. Aktuell hat die Jugendfeuerwehr 30 Mitglieder, zwölf davon Mädchen.

2018 trafen sich die Jugendlichen mit ihren Betreuern zu insgesamt 36 Dienstabenden, die 63 Stunden in Anspruch nahmen. Aber auch etliche Sonderdienste wurden absolviert. Sei es das Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr, die in diesem Jahr 40 Jahre besteht, Schwimmausflüge oder das Packen der über 1300 Nikolaustüten, die am 5. Dezember in der Meppener Innenstadt und auf der Kinderstation des Ludmillenstifts verteilt werden. Darüber hinaus präsentierten sie sich beim Kindertag auf dem Gelände des Jugendzentrums Jam. Die Jugendgruppenleiter und die Betreuer bildeten sich auch „nebenbei“ in vielen Stunden fort.

Neugebauer leitete die Abteilung seit 2003, seine Stellvertreterin Helga Bürmann hatte diesen Posten seit 2013 inne. Bei den turnusgemäßen Neuwahlen stellten sich Neugebauer und Bürmann nicht mehr zur Wahl und überlassens jüngeren Kameraden das Feld. Die Wahl der Jugendlichen fiel an Oliver Stryk als Stadtjugendfeuerwehrwart und Luca Willeke als sein Vertreter. Als neuen Jugendvorstand wählten die Mitglieder: Simon Temmen und Finja Dyckhoff als Jugendsprecher, Pascal Michel als Schriftführer, Tim Gebert als Wimpelwart und Felix Andrzejewski als Kassenprüfer.

Die stellvertretende Bürgermeistern Andrea Kötter übermittelte die Grüße der Stadtverwaltung. Sie dankten den Jugendlichen für ihre Bereitschaft, sich für die Bürger der Stadt Meppen ehrenamtlich zu engagieren. Für ihr Engagement hätten die Mitglieder der Jugendfeuerwehr sich den Dank der Bürger verdient. Sie wünschte allen, den Idealismus und die Freude am Lernen zu behalten.

Der Ehrenstadtbrandmeister Fritz Völker berichtete, dass Helga Bürmann und Nico Neugebauer in seiner aktiven Amtszeit ernannt wurden und zog ein kleines Resümee der gemeinsamen Zeit. So sei er seinerzeit sehr froh gewesen, dass sich Helga Bürmann zur Wahl zur Stellvertreterin Neugebauers aufstellen ließ, da sich die Anzahl der Mädchen in der Jugendabteilung stetig erhöhe. Er dankte beiden für ihre aktive Zeit und wünschte den beiden Nachfolgern viel Spaß bei der Tätigkeit. Neben den Neuwahlen gab es auch einige Neuaufnahmen in die Jugendabteilung: Jeremy Bartel, Lucas Bekel, Sebastian Berger, Anna-Maria Braunheim, Michael Koblitz, Justus Lake, Laura Müller, Alexander Neppel, Paul Nogatz, Marina Schrell, Amelie Weinsberg, Marcel Fahrtmann, Niklas Borosowski und Simon Borosowski. In die Einsatzabteilung der Feuerwehr wurden aufgenommen: Tim Fuhler, Moritz Hartung, Laura Jansen, Lisa Jansen, Jana Koop, Marie Lake und Thorben Langhans.