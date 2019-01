Meppen. „Wir sorgen mit unseren Produkten und Dienstleistungen für das Wohl der gesamten Bevölkerung“, sagt Tanja Ficker. Gemeinsam mit weiteren Mitstreitern warb die junge Landwirtin an diesem Samstag auf dem Meppener Marktplatz für die moderne Landwirtschaft.

Kaum zu übersehen ist der große Trecker. Ein Publikumsmagnet, vor allem für die Jüngsten. Von überall strömen Kinder in Richtung der Maschine, wollen die Gunst der Stunde nutzen und einmal auf einem Traktor sitzen. Während sie laut lachend auf dem 250-PS-starken Gefährt das Steuer hin und her bewegen, nutzen junge Landwirte den Moment zum Gespräch mit den Eltern. „Wir wollen zeigen, wie unsere moderne Landwirtschaft heute funktioniert“, erzählt die Berßenerin Tanja Ficker. Seit den frühen Morgenstunden steht sie gemeinsam mit weiteren Mitstreitern aus der grünen Branche auf dem Meppener Marktplatz und diskutiert mit Bürgern. Der Zeitpunkt ist bewusst gewählt, denn zeitgleich läuft in Berlin die Grüne Woche und damit auch die mittlerweile in der Bundeshauptstadt zur Tradition gewordenen Demonstration von verschiedenen Umweltverbänden unter dem Motto „Wir haben es satt!“ einer Bewegung von Landwirten, Umwelt-, Natur- und Tierschutzverbänden gegen die Agrarindustrie. Ficker indes möchte in Meppen direkt vor Ort mit Verbrauchern sprechen, die moderne Landwirtschaft in allen Facetten darstellen und sich auch so der zunehmenden Kritik stellen, und dabei a auf die vielen Produkte hinweisen, die aus der Landwirtschaft kommen.

Gespräche sorgen für Verwunderung

Die Kritik ist dabei durchaus berechtigt, wie Fachschüler Max Plagge meint. Doch pauschale Verurteilungen treffen ihn. „Viele Menschen machen es sich zu einfach, hinterfragen nicht und urteilen aufgrund von einfacher Meinungsmache“, sagt er. Für ihn ist es wichtig, auf dem Meppener Markt zu stehen und den Dialog zu Verbrauchern zu suchen. Im vergangenen Jahr hatte der Dalumer als Agrarscout auf der Grünen Woche in Berlin gearbeitet, dort den Besuchern die heutige Landwirtschaft erklärt, auch dort durchaus kritische Töne vernommen. Deshalb bleibt er jetzt ruhig und sachlich, auch wenn in Meppen Bürger sich abwertend über Tierhaltung, Emissionen oder Monokulturen äußern. Plagge bleibt gelassen, lädt Bürger auf den Betrieb ein und sorgt in so manchem Gespräch für Verwunderung beim Gegenüber, etwa wenn er von den einzelnen Standbeinen seines Betriebs spricht, bei dem auch das Thema Biolandbau eine Rolle spielt.

Vorurteile gegen grüne Branche

Auf den eigenen Hof einladen kann indes Katja Keis nicht, denn den gibt es nicht. Dennoch hat sich die junge Meppenerin bewusst für eine Karriere in der Landwirtschaft entschieden, besucht derzeit die Fachschule und wirbt jetzt für die grüne Branche. „Es gibt so viele Möglichkeiten in der Landwirtschaft, vom Tierwirt bis zum Energiewirt“, sagt die 20-Jährige. Nachvollziehen kann sie die Kritik an der modernen Landwirtschaft nur zum Teil. „Bei genauem Hinsehen geht es zum Beispiel jedem einzelnen Tier heute besser als noch vor zwanzig Jahren“, ist sie sich sicher. Selbst in der eigenen Familie hat sie mit Vorurteilen gegenüber der grünen Branche zu kämpfen. Doch vor allem diese Vorurteile sind es, die sie anspornt, mit Verbrauchern in die Diskussion zu gehen. Gern nutzt sie dabei ein Flipchart des Landvolkes. Eine Meppener Familie am Küchentisch ist darauf zu sehen. Keis animiert Fußgänger dazu, Lebensmittel an die Pinnwand zu heften, verdeutlicht so, welche Produkte aus der Landwirtschaft kommen. Brötchen, Marmelade, Milch, Aufschnitt, selbst die Blumen und das Müsli, die Bandbreite ist groß, wie die Schülerin den Passanten zeigt.

Denkanstöße geben

„Für all das ist Landwirtschaft verantwortlich“, sagt auch Tanja Ficker. Bei so manchem Kind stößt sie dabei auf Erstaunen. Sätze wie „Sooo viel?“ sind für sie nicht neu. Ficker freut sich, wenn sie die Herkunft der Lebensmittel erklären kann. Lädt ebenso auf den heimischen Betrieb ein, präsentiert den Trecker, erklärt gekonnt die Technik, weiß über jedes Detail Bescheid und steht ihren männlichen Berufskollegen in nichts nach. Auch das sorgt für Erstaunen bei dem ein oder anderen vorbei kommenden Passanten in der Meppener Innenstadt. Auch ihr sind kritische Töne zur modernen Landwirtschaft nicht neu, sieht aber Verbesserungen etwa in Sachen Tierwohl oder nachhaltiger Flächenbewirtschaftung. „Das Ziel eines jeden Landwirts ist es doch, seiner Nachfolgegeneration einen gut geführten Betrieb zu hinterlassen, unter anderem mit gedeihlichen Ackerflächen“, entgegnet sie etwa Kritiken in Bezug auf schlechter Flächenbewirtschaftung oder Monokulturen. Auch wenn sie nicht jeden Passanten überzeugen kann, ist sie sich sicher, zumindest einen Denkanstoß gegeben zu haben. „Das ist auch das Ziel der Aktion“, sagt Kathrin Ter-Heide, Pressesprecherin der Vereinigung des emsländischen Landvolkes. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Landvolk-Kreisvereins Meppen, Helmut Schwering, steht sie in der Meppener Innenstadt und unterstützt die jungen Landwirte. „Wir wollen im Gespräch bleiben mit den Verbrauchern“, hofft Schwering auf Nachhaltigkeit der Aktion. Besonders beeindruckt ist der 60-jährige von seinen jungen Berufskollegen. „Ich finde es toll, wie sie offen auf die Menschen zugehen, mit Stolz ihren Beruf erklären und für einen wichtigen Wirtschaftszweig im Emsland werben“, sagt der Milchviehhalter und hofft auch viele Nachahmer.