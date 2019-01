Twist. Der Seniorennachmittag wurde zum Anlass genommen, die plattdeutsche Theatersaison einzuläuten. Auch in diesem Jahr unterrichtete die Gemeinde Twist (vertreten durch Heinrich Janning) bei Kaffee und Kuchen über aktuelle Themen aus der Gemeinde. Nach der Berichterstattung amüsierten sich die Teilnehmer bei dem diesjährigen Theaterstück

Das Stück spielt in einem kleinen Dorf, das von einer Stepptanzgruppe durcheinander gewirbelt wird. Die Feministin Wiebke (Anita Möllerhaus) organisiert für ihre Stepptanzgruppe „De Stepphöhner“ einen Urlaub, weil Dorle (Ulla Steinkamp) noch nie außerhalb ihres Heimatdorfes war und Gabriele (Brigitte Drosten) immer noch nicht den Tod ihrer beiden Ehemänner verkraftet hat. In der Pension „Seeblick mit Finesse“ wollen sie es sich bei Inhaberin Agnes Wallenstein (Margret Baalmann) gut gehen lassen. Deren Schwester Gila (Britta Schnieders) betreibt eine schlecht gehende Partnervermittlungsagentur. Ihr einziger Kunde Guido Dünnbier (Hans-Jürgen Kösters) ist mit den Damen hoffnungslos überfordert; zumal Ramon (Heinz-Hermann Völlering) – der Kellner der Pension – mehr Aufmerksamkeit von den Damen bekommt. Überdies wird aufgrund vieler Turbulenzen und Aktivitäten sogar der Arzt des Erholungsdörfchens, Dr. Lauritzen (Josef Koiter) des Öfteren benötigt.

Aufführungen sind im „Heidekrug“ in Rühlerfeld am: 25. und 26. Januar sowie am 1. und 9. Februar jeweils um 20 Uhr und am 2. Februar um 16 Uhr. Kartenvorbestellungen sind über Whatsapp unter Tel. 01520/4013729 und per Tel.: 05936/563. Eintrittspreis: Erwachsene 6 Euro, Kinder bis 15 Jahren 4 Euro.