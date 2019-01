Kunstkreis Meppen echte Größe der Kulturlandschaft

Das Kunstzentrum an der Koppelschleuse in Meppen ist eine wichtige Kulturstätte in Meppen. Unser Bild zeigt davor Vorsitzende Ulla Kleinlosen und ihren Vorgänger Dietmar Hasse. Foto: Carola Alge

Meppen. So bescheiden die Anfänge 1977 waren, als 50 Personen den Meppener Kunstkreis gründeten und in kleinen Räumen in der Hinterstraße wirkten, so bedeutend ist heute nicht nur das Anwesen an der Koppelschleuse. Ein Kommentar.