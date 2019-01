Meppen. Die Tiergesundheit stand jetzt im Blickpunkt beim 28. Milchviehforum. Dabei wurde deutlich, wie intensive Hygiene in der Erstversorgung eines Kalbes sich später auf die Leistungsfähigkeit des Tieres niederschlägt. Und auch der Hofhund als Bakterienschleuder bekam sein Fett weg.

Kaum ist ein Kalb geboren, wird es im Stall versorgt. Innerhalb der ersten vier Stunden, so ist die allgemeingültige Regel, soll es mit dem Kolostrum, also der ersten, nährstoffreichen und mit Immunglobulinen angereicherten Milch der Kuh, gefüttert werden. Ein alltäglicher Vorgang auf jedem Milchviehbetrieb. Aber ein entscheidender, der sich auf die spätere Leistungsfähigkeit des Tieres niederschlägt, wie jetzt Marc Boelhauve vor gut 150 Milchviehaltern und Fachschülern aus dem gesamten Emsland beim 28. Milchviehtag im Gasthaus Eppe in Teglingen auf Einladung der Landwirtschaftskammer und des Vereins der Fachschulabsolventen darlegte. In den wenigen Abläufen vom Melkvorgang bis zum Tränken des Kalbes, so hatte der Professor der Fachhochschule Südwestfalen in Soest in aufwendigen Forschungsstudien ermittelt, würde das auch Biestmilch genannte Kolostrum bei unsachgemäßer Hygiene unnötigerweise mit etlichen Bakterien belasten, die sich auf die Gesundheit des Kalbes und damit der Zunahme des Tieres auswirkt. Deshalb appellierte Boelhauve an die Betriebsleiter, eigene Milchkannen für die Biestmilch zu nutzen, den Milchfilm entsprechend zu entfernen und intensiv zu reinigen und ebenso die verwendeten Nuckeleimer keimfrei zu halten.

Grundsätzlich warb der Wissenschaftler für einen intensiven Blick auf die Betriebsabläufe hinsichtlich der Keimbelastung. Neben potenziellen Keimen, die durch betriebsfremde Personen auf den Hof gebracht würden, könnten Mitarbeiter auch eigene Keime verschleppen, etwa beim Gang von einem Krankenstand zum Kälberstall. Boelhauve machte dies anhand einer Untersuchung der Gummistiefel deutlich. Millionen Keime, so hatte die Studie ergeben, werden unter dem Stiefel über den Hof verteilt, wenn Mitarbeiter das Schuhwerk nicht stets reinigen. Ähnliches gilt für den Hofhund oder den Katzen, die nach eigenen Gutdünken ihren Gang über den Hof vornehmen, Schadnager bekämpfen sollen, dabei jedoch Keime verschleppen, die etwa Kälber erkranken lassen.

Gleichbehandlung gefordert

Doch nicht allein dieser Faktor übt Stress auf junge Kälber aus. Denn auch die Gestaltung der Liegeboxen, die Luftführung, die Temperatur aber ebenso fehlende Impfungen des Muttertieres sowie des Kalbes schlagen sich laut dem Wissenschaftler auf das junge Tier nieder. Dabei appellierte Boelhauve daran, sowohl weibliche als auch männliche Kälber gleich zu behandeln, auch wenn die männliche Aufzucht den Hof zeitnah verlässt. „Am Ende bringt ein gutes Bullenkalb auch Geld ins Portemonnaie“, meinte er. Bei den weiblichen Tieren seien jedoch später, so hätten Studien gezeigt, im Durchschnitt bis zu 500 Liter je Laktation, also der Zeit der Milchabgabe, möglich, motivierte er die Milchviehhalter zur intensiven Kontrolle.

Dass Boelhauves Forderung nach intensiver Betreuung der Kälber sich auf die Leistung der Tiere positiv niederschlägt, zeigte unterdessen der Bericht eines Praktikers. So präsentierte Dietrich Nunnenkamp seinen Betrieb. 160 Milchkühe und Nachzucht hält der 28-Jährige studierte Landwirt auf seinem Hof in Preußisch Oldendorf. Gemeinsam mit seinen Eltern und seinem 27-jährigen Bruder legt er besonderen Wert auf die Kälberaufzucht. Sein Ziel: Gesunde Kühe mit hoher Lebensleistung. Dafür benötigt er vier ganze Arbeitskräfte. „Ein Luxus“, wie er selbst sagt. Doch ihm ist wichtig, jegliche Stressfaktoren für seine Tiere zu vermeiden. Der Erfolg gibt ihm Recht, im vergangenen Jahr lag die durchschnittliche Milchleistung nach eigenen Angaben bei weit über 12000 Kilogramm je Kuh. Dafür ist aber intensive Kontrolle und schnelles Handeln wichtig. So reagiert der Westfale sofort, sobald er beispielsweise Probleme an den Klauen der Tiere sieht. Direkt nach dem Melken kommen diese Tiere dann in den Klauenstand und erhalten eine Klauenpflege.

Längst nicht der übliche Weg, wie auf dem Milchviehtag Jörg Willig feststellte. Der promovierte Experte der Landwirtschaftskammer verdeutlichte jedoch, wie wichtig die Klauenpflege ist, um Krankheiten wie etwa die sogenannte Mortellaro, einer Entzündung der Zehenhaut bei Rindern, vorzubeugen. Dabei warb Willig für individuelle Klauenpflege, die gut sechs bis zwölfmal im Jahr durchgeführt werden sollte, individuell angepasst an die jeweilige Situation des einzelnen Tieres. Wichtig ist laut dem Experten ein enger Austausch mit den Klauenpflegern, die Dokumentation der Pflege und eine ebenso intensive Nachsorge. Dabei warb er auch dafür, selbst an Kursen zur Klauenpflege teilzunehmen, um stets schnell handeln zu können und zeitnah erste Anzeichen für eine Klauenerkrankung, etwa eine krumme Rückenhaltung, zu erkennen.