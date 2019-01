Berlin/Meppen. Vor dem Brandenburger Tor n Berlin haben am Freitag Landwirte anlässlich der Agrar- und Ernährungsmesse „Grüne Woche“ für mehr Dialog geworben – darunter Bauern aus dem Emsland.

Sauenhalterin Nadine Henke aus Bruchhausen-Vilsen rief dazu auf, mehr miteinander zu sprechen. „Denn nur, wenn wir miteinander reden, können wir lernen, die Sorgen und Ängste des anderen zu verstehen.“ Auch im Emsland selbst sind Dialog-Aktionen geplant. In Papenburg (Ems Center), Meppen (Fußgängerzone) und Lingen (Kirchplatz) stellen sich Landwirte am Samstag (19. Januar 2019) von 9 bis 13 Uhr den Fragen der Verbraucher. Quasi parallel dazu findet in Berlin die Demonstration „Wir haben es satt“ statt. Sie versammelt zahlreiche Kritiker der modernen Landwirtschaft.