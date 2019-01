Meppen. Wer Uli Borowka einlädt, weiß was er bekommt. Lustige, teils fast unglaubwürdige Geschichten aus der Profikarriere des Ex-Fußballers. Mit Autor Ben Redelings erzählte er am Donnerstagabend aus "der guten alten Zeit".

Mit dem Bochumer Autor Redelings und Borowka hatte das Meppener Fanprojekt durchaus hochkarätige Gäste ins Jam geladen. Redelings ist Mitglied der deutschen Akademie für Fußball-Kultur und mit einer Buchreihe zu Vereinen aus der 1. und 2. Bundesliga sowie als Kolumnist erfolgreich. Borowka hat fast 400 Bundesligaspiele für Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen und sechs Länderspiele absolviert. Aus seiner langjährigen Alkoholsucht macht Borowka keinen Hehl. "Ich war 16 Jahre lang Profi und habe 16 Jahre lang gesoffen", sagt Borowka gleich zu Anfang des Abends im Jam. Über seine Sucht hat er 2012 das erfolgreiche Buch zusammen mit dem Journalisten Alex Raack "Volle Pulle" geschrieben.

Rehhagels Frau unter der Dusche

Nach zehnminütiger Einleitung inklusive unterhaltsamer Videos von den Fußballplätzen dieser Welt durch Redelings kommt der Stargast des Abends auf die Bühne. Borowka soll "einen Schwank aus seiner Karriere erzählen", sagt der Bochumer Redelings in seinem Ruhrpottdialekt. Und Borowka liefert. Geschichten von der Ehefrau von Trainer Otto Rehhagel, die nach Spielen gerne in der Spielerdusche vorbeigeschaut habe oder Trainingseinheiten ohne Mario Basler. Der habe nämlich von Rehagel oft frei bekommen und sei dann, während die Mannschaft trainiert habe, Zigarette rauchend und hupend am Trainingsplatz vorbeigefahren.

Uli Borowka ist vielen Fußballfans der 1980er und 1990er Jahre vor allem als beinharter Verteidiger ein Begriff. Sein Spitzname: "Die Axt". Diese Image versucht er sowohl in seinem Buch als auch auf der Bühne zu pflegen. Immer wieder brüstet er sich damit, gegnerische Spieler auf die Aschebahn gegrätscht zu haben oder ihnen mit Sprüchen wie "Kommst du über die Mittellinie, breche ich dir beide Beine" Angst gemacht zu haben.



Borowka kommt an

Bevor Borowkas Treter-Geschichten Überhand nehmen, leitet Redelings in die Halbzeit ein, in der der Fußballer fleißig Bücher verkauft – Borowkas Trink-Geschichten und seine nahbare Art kommen im Emsland offenbar gut an.

Im zweiten Teil geht es weiter mit den Erzählungen aus der "guten alten Zeit". Wie Mitspieler Thorsten Legat (bekannt aus Bundesliga und RTL-Dschungelcamp) sich vormittags selbst einen Meniskusriss diagnostizierte und dann am Nachmittag doch trainierte oder von einem Trikottausch mit Diego Maradona – Borowkas Storys sind unterhaltsam. Dennoch fehlt dem Abend der rote Faden. Die eingestreuten, teilweise lustigen, Fotos und Videos aus der Welt des Fußballs lenken vom eigentlich starken Erzähler Borowka ab. Außerdem klappt der Doppelpass zwischen Redelings und Borowka nicht immer reibungslos.

Selbstreflexion zum Schluss

Zum Schluss kommt von dem trockenen Alkoholiker nach der ganzen "Harter-Typ-Mentalität" doch noch etwas Selbstreflexion. Der Ex-Nationalspieler meint, er habe die "Dinge damals einfach nicht mehr wahrgenommen, ich war total verpeilt." Mit seiner Sucht habe er nicht nur sich selbst sondern vor allem auch der Familie geschadet, meint Borowka. Nach einer durchzechten Nacht und einem Sturz von der Brücke habe ihm vor allem Christian Hochstätter, Ex-Manager von Borussia Mönchengladbach geholfen, der ihm einen Platz in einer Suchtklink organisiert habe. Seit dem 9. März 2000 sei er trocken.

