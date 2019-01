Meppen. Fast alle acht Redner des Neujahrsempfangs der SPD Emsland haben vor den Gefahren von Rechtspopulismus und Nationalismus gewarnt. Bei der Veranstaltung im Meppener Kolpinghaus erinnerte Kreisvorsitzende Andrea Kötter in diesem Zusammenhang an den "unterirdischen" AfD-Auftritt bei der Kreistagssitzung vor vier Wochen.

Vor rund 100 Zuhörern forderte sie die Wahrung der freiheitlichen Grundordnung. Sie beklagte die "platte, stumpfe und populistische Art und Weise" der damaligen AfD-Wortbeiträge. In der Kreistagssitzung am 17. Dezember 2018 hatte das AfD-Kreistagsmitglied Rainer Pund Deutschland eine „Arabisierung und Afrikanisierung“ prophezeit. „Der Nationalstaat Deutschland soll abgeschafft werden“, so Pund weiter (wir berichteten).





Dazu sagte jetzt die Sozialdemokratin, ihr sei völlig unverständlich, dass man so "gegen Menschen aus anderen Ländern hetzen kann". Aber gerade dieses AfD-Verhalten sei umso mehr Ansporn für die SPD, einen intensiven EU-Wahlkampf zu führen. Erster Kreisrat Martin Gerenkamp ist am 26. Mai im Emsland Wahlleiter. Dabei geht es außer der Wahl für das Europäische Parlament auch um die Landratswahl und acht Bürgermeisterwahlen im Emsland. Er hofft, auf eine hohe Wahlbeteiligung. "Wenn die Menschen etwas verändern und bewegen wollen", sollten sie zur Wahl gehen. Was passiere, wenn gerade junge Menschen ihr Wahlrecht nicht wahrnehmen, zeige sich gerade an dem Chaos um den Brexit in Großbritannien.

Keine Chance für Populisten

Im Namen der Stadt Lingen forderte der zweite Bürgermeister Richard Heskamp (CDU) die Zuhörer auf: "Wählen Sie eine demokratische Partei"" Der frühere Landtagsabgeordnete und jetzige SPD-Fraktionsvorsitzende der Grafschaft Bentheim, Gerd Will redete Klartext: "Populisten und Nationalisten sollten keine Chance bei der Europawahl haben."





Superintendent Bernd Brauer forderte, "Kirchen und Parteien auf, gegen den Populismus vorzugehen." Er appellierte an die Politiker: "Wagen Sie mehr Wahrheit und Demokratie." Das erfordere durchaus Mut. Festredner und SPD-Europaabgeordneter Tiemo Wölken fügte hinzu: "Wir müssen gegen dumpfen Nationalismus zusammenstehen." Er erinnerte daran, dass auch im Europäischen Parlamenten die Rechtspopulisten das EU-Parlament abschaffen wollen. Das sei auch das Ansinnen der AfD. Dabei habe die EU nach seiner Ansicht auch den Auftrag, "die Menschen im Mittelmeer vor dem Ertrinken zu retten". Der 33-jährige Osnabrücker will sich zudem für eine "soziales Europa" einsetzen. Die Jugendarbeitslosigkeit von 16 Prozent bei den 14 bis 25-jährigen sei viel zu hoch: Wir müssen jungen Menschen eine Zukunft geben und sie in Arbeit bringen."

Der SPD-Politiker hofft zudem, dass der ungeregelte Brexit doch noch verhindert werden kann. Er würde sich ein zweites Referendum in Großbritannien wünschen. Dann sollten die Briten abstimmen, ob sie entweder dem ausgehandelten Vertrag mit der EU zustimmen oder in der Europäischen Gemeinschaft bleiben wollen. "ich glaube die Briten würden mehrheitlich für den EU-Verbleib stimmen", sagte Wölken.





Emotionaler Höhepunkt des Neujahrsempfangs war aber zweifelsohne der Auftritt der designierten SPD-Landratskandidatin Vanessa Gattung. Die 29-Jährige trat ohne Manuskript ans Rednerpult und sagte: "Ich fühle mich sehr geehrt", dass die SPD ihr das Vertrauen schenke. Es sei an der Zeit, dass mehr "Frauen sich in die Politik trauen". Hier wolle sie als gutes Beispiel vorangehen. Sie werde sich für eine Gesellschaft ein setzen, "in der alle an einen Strang ziehen". Hauptberuflich kümmert sich die Gerontologin als interkulturelle Pflegelotsin beim Landkreis Osnabrück u.a. darum, dass Migranten Pflegeleistungen, die ihnen zustehen, auch in Anspruch nehmen. Oftmals würden sie ihre Angehörigen jahrelang ohne Aufwandsentschädigungen pflegen.

Nach ihrer Rede erhoben sich die SPD-Mitglieder und beklatschten ihre Hoffnungsträgerin. SPD-Kreisvorsitzende Kötter versprach: "Wir werden den Wahlkampf auf Sieg stellen." Sie sei sicher, dass die Kandidatin ein "Superergebnis" einfährt.