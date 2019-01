Meppen. Der Winter hat Einzug im Emsland gehalten. Vielerorts wurden die Straßen spiegelglatt. Und obwohl die Streudienste im Einsatz waren, kam es zu einigen Unfällen in der Region.

Unfälle auf glatten Straßen

Eine ruhige Nacht hatten die Beamten der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim nicht. Immer wieder kam es wegen der Glätte und nicht angepasster Geschwindigkeit zu Unfällen. "Wir mussten in der Nacht zu acht Unfällen ausrücken, bei denen es glücklicherweise nur zu Blechschäden gekommen war", sagt Polizeisprecherin Inga Graber auf Nachfrage unserer Redaktion. Bei zwei weiteren Unfällen habe es Leichtverletzte gegeben.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es gegen 1.15 Uhr in Werlte auf der Sögeler Straße. In einer Linkskurve kam bei Straßenglätte ein Fahrzeug mit drei Insassen von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich im Seitenraum. Die Insassen im Alter zwischen 21 und 30 Jahren wurden verletzt, zwei von ihnen schwer.

Zu weiteren Unfällen kam es im Berufsverkehr am Freitagmorgen. Auf der B70 in Höhe Nödike kam ein 24-Jähriger, der in Richtung Lingen fuhr, mit seinem Wagen von der Straße ab. Hier touchierte er noch leicht einen Baum. Glücklicherweise blieb er unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass auf dem Wagen Sommerreifen montiert waren.

In Spelle, ebenfalls auf der B70, kam gegen 9.45 Uhr ein Kleinlaster von der Straße ab, stürzte auf die Seite und prallte gegen einen Baum. Beide Insassen wurden eingeschlossen, aber nur leicht verletzt. Eine Notärztin wurde wegen der Straßenglätte mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle geflogen. Die Feuerwehr befreite die Verletzten durch die Windschutzscheibe.



Autobahn gesperrt

Auf der A31, knapp 500 Meter vor der Anschlussstelle Lingen, kam es in Fahrtrichtung Oberhausen gegen 9 Uhr zu einem Glätteunfall. Ein Fahrzeugführer verlor die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen die Leitplanken. Die Autobahn musste in dem Bereich für einige Zeit voll gesperrt werden, weil Fahrzeugteile auf der Fahrbahn lagen.

Streufahrzeuge im Dauereinsatz

Für die Straßenmeistereien gibt es derzeit viel zu tun. Insgesamt 55 Mitarbeiter des Landkreises Emsland stünden für den Winterdienst auf Kreisstraßen, der von den Kreisstraßenmeistereien Bawinkel und Dörpen geleistet werde, zur Verfügung, so eine Sprecherin des Landkreises. Über 3000 Tonnen Salz sind derzeit für den Winter eingelagert. Bislang mussten vier Einsätzen in diesem Winter gefahren werden, davon der erste Einsatz am 21. November 2018 wegen überfrierender Nässe im gesamten Kreisgebiet.