Ein 26 Jahre alter Mann aus Meppen soll im vergangenen Jahr in zwei Fällen am Handel von Marihuana beteiligt gewesen sein. Das Amtsgericht Meppen hat ihn verurteilt. Foto: Swaantje Hehmann

nbre Meppen. Ein 26 Jahre alter Mann aus Meppen soll im vergangenen Jahr in zwei Fällen am Handel von Marihuana beteiligt gewesen sein. In einem dieser Fälle war von einer Menge von 300 Gramm mit einem Gesamtwert von über 1500 Euro die Rede. Das Amtsgericht Meppen hat ihn verurteilt.