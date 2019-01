dem Schlaf geweckt hat ein Heizungsbrand die Bewohner dieses Hauses in Meppen-Versen. Foto: Tobias Böckermann

Meppen. Schreck am frühen Morgen: Ein Kurzschluss in der Heizungsanlage und ein darauf folgender Schwelbrand haben am Freitagmorgen die Bewohner eines Hauses in Meppen-Versen aus dem Schlaf gerissen. Verletzt wurde niemand.