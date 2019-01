Die SPD-Landratskandidatin Vanessa Gattung. Foto: Hermann-Josef Mammes

Meppen. Mit einer echten Überraschungskandidatin geht die SPD Emsland in den Wahlkampf um den Posten des Landrates oder bei einem Wahlsieg der 29-jährigen Bewerberin der Landrätin. Am Donnerstag stellte Kreisvorsitzende Andrea Kötter diese in Meppen unserer Redaktion vor.