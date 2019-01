SPD verhindert politische Tristesse im Emsland

Meppen. Die Überraschung ist der SPD Emsland geglückt. Mit Vanessa Gattung bewirbt sich eine Frau um die Position der Landrätin im Emsland, die ein noch weitgehend unbeschriebenes politisches Blatt im Landkreis ist.

Gleichwohl muss dies kein Nachteil sein. Die SPD-Kreisvorsitzende Andrea Kötter setzt ganz gezielt auf die Charakteristika "jung und weiblich". In den kommenden Wochen wird die 29-jährige beweisen dürfen, dass sie auch mit starken Inhalten punkten kann. Das nötige Selbstbewusstsein hierfür strahlt sie durchaus aus. Gerade erst hat sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil für eine Frauenquote in der Politik stark gemacht. Insofern folgen die emsländischen Sozialdemokraten dem Ruf ihres Landesparteivorsitzenden. Man darf gespannt sein, ob es der SPD Emsland in der Kürze der Zeit bis zum 26. Mai gelingt, ihre Kandidatin in der Öffentlichkeit entsprechend zu positionieren und bekannt zu machen.

Strapazen auf sich nehmen

Mit dem CDU-Bewerber Marc-André Burgdorf hat sie einen Dezernenten des Landkreises auf der Gegenseite, der allein durch seine berufliche Tätigkeit das Emsland sehr gut kennt. Vor beiden Bewerbern muss man jedoch erst einmal den Hut ziehen, dass sie die Strapazen auf sich nehmen und für ihre jeweilige Partei in den Wahlkampf ziehen.

Junge Bewerberin

Ohne die junge Bewerberin aus Papenburg drohte der Landratswahl bis gestern politische Tristesse. Ein einziger Kandidat für den wichtigen Landratsposten wäre ein Armutszeugnis für die Parteienlandschaft im Landkreis gewesen. Jetzt haben die Wähler im Emsland das letzte Wort. Und das wichtigste: Sie können zwischen zwei Kandidaten von zwei demokratischen Parteien entscheiden.