Meppen. Überwältigt von Stimmvolumen, Ausstrahlung und überzeugend glaubwürdig überbrachter Botschaft der Songinhalte haben sich die Konzertbesucher der vollen Gustav-Adolf-Kirche zu temperamentvollem, befreiendem Mitsingen und Mittanzen geradezu hinreißen lassen.

Ob sanft gefühlvoll in intensiv-leisen Tönen, ob die Kirche vibrieren lassende Stimmpower - jeder Moment war durchzogen von der Strahlkraft , die von den Gesichtern und den Stimmen der Black Gospel Stars ausging. Die eigene Erfülltheit und tiefe Überzeugung von dem, was sie sangen, kam authentisch an und bewegte wortwörtlich jeden Einzelnen im dicht gedrängten Publikum vom ersten Moment an.

Sphärische Eingangsklänge

Unter sphärischen Eingangsklängen der Instrumentalisten Patrick Newby (Arrangeur, Songwriter, Piano), Emmett Walker (E-Bass), gerade 19 Jahre alt, und JJ Lassiter (Percussion) erschien Lady Rose im stimmungsvoll leuchtenden Sternenumhang mit „Angels watching over me“. Dem schloss sich „God’s Angels“ als selbstbekennendes Anliegen des Ensembles an: „We’re going to preach you“, denn „When Jesus says Yes, nobody can say No“. Als “Angel“, Engel, also „Botschafter“, verkündeten sie „He’s got the whole world in his hand“ und „Yes, Jesus loves me“, bekannten „I sing because I am happy“ und „How I got over“, ließen christliche Erwartung (be)greifbar werden mit „I have a crown“ und „I’ve got a new home over in zion“, gaben Erfahrungen weiter mit „I opened my mouth to the Lord“ und „Since I layed my burdens down“, priesen mit „Wonderful“ und „Joy“ und natürlich „Oh happy day“.

Sängerische Frische

Ob Männer- oder Frauenteilchor, ob a cappella oder solistisch – jede Ton-Nuance, jedes der selbst im beschleunigten staccato präzise artikulierten Worte kam von Herzen und traf die Herzen. Wer im Konzert des letzten Jahres schon gedacht hatte, eine Steigerung der gesanglichen und darbietenden Qualität sei nicht mehr denkbar, der wurde umgehend eines Besseren belehrt. Soul, Jazz, Rap bereicherten die Gospelpalette. Patrick Newby verließ mehrfach sein Piano, beeindruckte nicht nur bei „I will go, I shall go“ mit seinem Dirigat dieser Fuge, sondern trat auch gesanglich hervor. Lady Rose bezog das Publikum noch stärker mit ein, und die musikalische sängerische Frische der beiden Neuen, Walker und Lassiter, erwies sich als Bereicherung, umfasst und erfasst das Ensemble doch damit alle Generationen, denn auch das Charisma der „Great Old Lady“ Queen Yahna ist ebenso ungebrochen wie der Umfang ihrer Stimme. Nicht allein mit „Walk in Jerusalem“ und „Go tell it on the mountain“ riss sie die Besucher von den Bänken.

Leuchtend klarer Sopran

Markise Hicks ließ seinen kraftvollen Tenorbariton erklingen, als verfüge er über unbegrenztes Lungenvolumen, Jontael Anderson bezauberte nicht nur mit ihrem leuchtend klaren Sopran, Altistin Chiquita Cross ergriff geradezu selbstvergessen mit warmer satter Stimmkraft, und James Lewis teilte mit strahlendem Tenor seine tiefe Überzeugung mit dem Publikum. Da der Konzerttermin auf seinen 64. Geburtstag fiel, schallte ihm ein vielhundertfaches „Happy Birthday“ aller Anwesenden entgegen.

Hätte man beim variantenreichen „Kumbaya“ eine Stecknadel fallen hören können, so tanzten die Gospelbegeisterten in Gängen und Bankreihen und auf Ermunterung von Lady Rose Watson auch zwischen den Solisten auf den Altarstufen. Die erfahrene hochkarätige Sopranistin, die auch in Musical und Oper zuhause ist, faszinierte nicht nur stimmlich, sondern immer wieder gelang ihr auch der musikalische, sogar mehrstimmige Dialog mit dem Publikum. Frenetischer Applaus war Watsons Ensemble, das nicht aus den Stimmbändern heraus, sondern unvergleichlich mit ganzem Körper- und Seeleneinsatz singt, sicher. Und so konnte es keinen besseren Schlusspunkt geben als das alles bestätigende und in den Heimgehenden nachklingende „Amen“.