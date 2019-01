Meppen. Das kommende Wochenende hat es so richtig in sich. Mit einem Varieté des Windthorstgymnasiums, einem Jazzkonzert im Alten Bock und dem Kleinstadtwinterfest, aber auch mit zwei plattdeutschen Theateraufführungen und einem Klassikkonzert der Sinfonietta Köln ist am kommenden Wochenende für ausreichend Programm gesorgt.

Das Wochenende beginnt mit einem Abend voller Emotionen. Sei es Liebe, Freude, Trauer oder Wut, der Abiturjahrgang des Windthorst Gymnasiums lässt im Meppener Theater seine Schulzeit Revue passieren. Unter dem Motto „Abi steht Kopf“ lädt der diesjährige Abschlussjahrgang am Freitag- und Samstagabend zum Varieté ein und begeistert mit Tanz, Musik und Comedy. Start der zweistündigen Veranstaltung ist jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt acht Euro.

„Jazz im Bock“

Ebenfalls am Freitagabend wird „Jazz im Bock“ gespielt. Ab 20 Uhr ist das klassische Vera Wilm Jazzquartett zu Gast im Gasthaus Zum Alten Bock in Haselünne. Das klassische Jazzquartett aus Mühlheim an der Ruhr besteht aus Vera Wilm, dem Saxophonist Horst Prehn, Dismas Widmaier am Piano, Schlagzeuger Michael Reichwald und Bassist Dirk Viehweg. Bekannte Swingstandards werden ergänzt durch Latin und Bossanova. Karten für das Konzert im Bock gibt es im Vorverkauf bei Optik Kenning in Haselünne.

Kleinstadtwinterfest

Den Samstag können sich die mittleren Emsländer mit dem Kleinstadtwinterfest im Jugend- und Kulturzentrum JAM so richtig versüßen. Die zum ersten Mal ausgetragene Winterausgabe des legendären Kleinstadtfestes lockt mit Livemusik auf der Innen- und Außenbühne vom Feinsten. Mit den Dry Dudes, Liebe 3000, Christian Holt, Wilderlife, Voll Karacho und anderen Acts ist gute Stimmung garantiert. Für das leibliche Wohl gibt es unter anderem Waffeln, Glühwein und Glühbier. Der Eintritt ist frei.

„Keerls döör un döör“

Fans des plattdeutschen Theaters kommen am Samstag und Sonntag so richtig auf ihre Kosten. Den Start macht das Kolpingtheater Haselünne. Mit dem Stück „Keerls döör un döör“ wird dem Publikum eine Mischung aus Schauspiel und Popmusik der 90er Jahre geboten. Das Stück beginnt in der tristen Lagerhalle des Paketdienstes Hase-Kurier. Die vier Auslieferungsfahrer Hinnerk, Paul , Georg und Manuel schmieden seltsame Pläne. Sie haben davon gehört, dass die Tochter ihrer Chefin Lisa Kording (Heike Wübben) eine schlimme Augenkrankheit hat. Sie beschließen, ihre graue Arbeitskleidung gegen bunten Show-Fummel zu tauschen, eine Travestie-Revue zu starten und so Geld für die Augenoperation zu sammeln. Start des Theaters „op platt“ ist um 19.30 Uhr im Tennisheim Wesuwe.

„De Stepphöhner“

Zum anderen ist am Sonntagnachmittag der Heidekrug in Twist das Ziel der Theaterliebhaber. Ab 14.30 Uhr wird das plattdeutsche Stück „De Stepphöhner“ aufgeführt. Die drei "Stepphühner" Dorle (Ulla Steinkamp), Gabriele (Brigitte Drosten) und Wiebke (Anita Möllerhaus) haben eine gemeinsame Passion: Das Steppen. Da Gabriele immer noch nicht den Tod ihrer beiden Ehemänner verkraftet hat und Dorle noch nie außerhalb ihres Heimatdorfes war, organisiert die Feministin Wiebke einen Urlaub für das Dreiergespann. Hier treffen sie in der Pension Seeblick mit Finesse auf die Inhaberin Agnes Wallenstein (Margret Baalmann) derer Schwester Gila (Britta Schnieders) eine schlecht gehende Partnervermittlungsagentur führt. Ihr einziger Kunde, Guido Dünnbier (Hasi Kösters), ist mit den Damen hoffnungslos überfordert; zumal Ramon (Heinz-Hermann Völlering), der Kellner und Animateur der Pension wesentlich mehr Aufmerksamkeit von den Damen bekommt als er. Weil hier etwas zusammen kommt, was definitiv nicht zusammen gehört, wird sogar der Arzt des Erholungsdörfchens, Dr. Lauritzen (Josef Koiter), des Öfteren gebraucht.

Kammerorchester Sinfonietta Köln

Den Schlusspunkt des Wochenendes setzt die Sinfonietta Köln mit einem Klassikkonzert im Theater Meppen. Das Kammerorchester Sinfonietta Köln, gegründet 1984, gehört heute zu den profiliertesten Ensembles seiner Art. Insbesondere mit Interpretationen der Musik Mozarts und seiner Zeitgenossen beschreitet die Sinfonietta Köln einen von der Kritik vielfach beachteten Weg, durch den die Besonderheiten der musikalischen Ästhetik und Klangsprache dieser Zeit. Der Eintritt für das um 19 Uhr startende Konzert beträgt 22 Euro, bzw. 26 Euro.