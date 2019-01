cw/acf Meppen Die Hoffnung schwindet jeden Tag ein bisschen, ganz verloren hat sie Familie Hensen aus Meppen-Versen aber noch nicht. Vom 14. auf den 15. Januar 2019 entlief deren 16,5 Jahre alte taube Tibet-Terrier-Mixhündin Lucy. Trotz groß angelegter Suchaktionen fehlt von ihr bisher jede Spur.

In der Nacht von Montag auf Dienstag war die schwarz-grau-beige Lucy, die ein rotes Geschirr trug, wie jeden Abend zum Gassi im heimischen Garten. Dort verschwand sie plötzlich. Die Anteilnahme am Schicksal der Hündin, die auch nahezu blind ist und desorientiert wirkt, ist in den sozialen Netzwerken groß. Vor allem bei Facebook ist ein Flyer mit Informationen und Fotos von Lucy hundertfach geteilt worden – bundesweit.

Dafür ist Maike Hensen, eine Tochter der Besitzer, unendlich dankbar. „Wir suchen seit drei Tagen, auch schon mit Suchhund, aber erfolglos. Erst wurde Lucy in Rühle gesehen, zuletzt dann in Meppen. Diese Ungewissheit, was mit ihr ist, ist einfach schrecklich“, sagt sie gegenüber unserer Redaktion. Lucy kam als Welpe zu den Hensens, deren Töchter bei der Geburt der Mischlingshündin dabei waren.

Sichtungen

Da die Hundeomi „nicht mehr so gut zu Fuß unterwegs ist“, hatten ihre Besitzer zunächst die Hoffnung, dass sie sich von ihrem Zuhause nicht allzu weit entfernt hat. Hat sie jedoch, wie aktuelle Sichtungen ergaben. Freunde, Familie und Bekannte suchen seit Lucys Verschwinden jeden Abend nach ihr. In Zweierteams wurde zwischen Versen und Meppen fast jede Straße abgefahren. Ein Jagdhund versuchte, die Fährte zu erschnüffeln, leider ohne Erfolg.

Spur verlief sich

Ein Jäger suchte im Bereich Rühle alle Fallen ab, da eine potenzielle Sichtung am Dienstag (15. Januar) um 7.45 Uhr entsprechende Hinweise ergab. Zusammen mit einer Pet-Trailerin nahm die Familie die Fährte von Versen Richtung Rühle auf. Doch die Spur verlief sich. Trotzdem ist sich Hensen sicher: „Sie muss sich dort aufgehalten haben.“ Etwa drei Stunden später gab es eine weitere Sichtung bei der Aral-Tankstelle am Schullendamm/Feldwegeingang Rühlersommerweg in Meppen. Deshalb vermuten die Besitzer im Moment, dass die Hündin im Bereich Meppen-Esterfeld unterwegs ist.

Lucy gilt als zutraulich und lieb, aber aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen ist sie etwas schreckhaft. Die Besitzer gehen davon aus, dass sich Fremde dem vermissten Vierbeiner nähern können, wissen aber nicht, was sie in den letzten Tagen durchgemacht hat.

Wer Lucy gesehen hat, kann sich unter folgenden Telefonnummern melden: 0160/2503333 oder 05931/14557.