Meppen. Es ist das Dauerthema in diesen Tagen im Landkreis Emsland: in fast allen Gemeinden blieben trotz regulärer Abholtermine die gelben Säcke in vielen Straßen liegen. Remondis wartet nun mit einer neuen Erklärung auf.

Im Emsland startet in dieser Woche der zweite Abfuhrzyklus des neuen Entsorgers Remondis. Die ersten Gemeinden, die vom Verpackungsmüll befreit werden sollten, waren Lingen, Salzbergen, Emsbüren und Papenburg. In allen dieser Gemeinden blieben weiterhin zumindest teilweise gelbe Säcke liegen. Laut Remondis-Sprecher Michael Schneider sei mit einer Nachsammlung aber "so bald wie möglich" zu rechnen. Schneider erneuerte seine Hoffnung, "dass wir in diesem zweiten Abfuhrzyklus zu einer Routine kommen und dass dann keine Säcke mehr liegenbleiben."

Fahrzeuge werden nicht geliefert

Schneider hatte für die neuerlichen Probleme eine überraschende Erklärung parat. Bislang entschuldigte sich Remondis mit einem defekten Tourenplanungssystem, zu geringer Fahrzeugkapazitäten oder kranken Mitarbeitern. Nun erklärte der Pressesprecher, dass Remondis bereits im letzten Jahr, speziell für den Auftrag im Emsland, acht neue Spezialfahrzeuge bestellt habe. Von diesen Fahrzeugen mit höherer Ladungskapazität sei jedoch bislang nur eines geliefert worden, sagte Schneider. Wann alle Fahrzeuge bereitstehen könne er nicht sagen.

Müll bleibt weiter liegen

Der Müll verteilt sich derweil von Papenburg bis Lingen weiter in den Straßen und sorgt noch immer für eine Menge Beschwerden beim Landkreis Emsland. Dieser ist jedoch für die Entsorgung des Verpackungsmülls gar nicht zuständig. Anders als beim Bio- oder Restmüll liegt die Verantwortung dafür in privatrechtlicher Hand, nämlich beim Unternehmen Der grüne Punkt - Duales System Deutschland (DSD). DSD vergibt die Zuschläge für die Entsorgung in den Landkreisen wie dem Emsland. Deshalb ist in den Abfallgebühren, die die Bürger direkt an die Landkreise zahlen, der Verpackungsmüll auch nicht enthalten.

Was ist Remondis? Das Unternehmen Remondis ist einer der größten weltweit tätigen Dienstleister für Recycling, Service und Wasser. Für das unternehmen mit Hauptsitz in Lünen (Westfalen) arbeiten etwa 34.000 Mitarbeiter in 33 Ländern. Remondis besitzt rund 8000 Nutzfahrzeuge, die unter anderem für die Abfuhr der gelben Säcke eingesetzt werden. Seit Beginn des Jahres ist Remondis für die Abfuhr des Verpackungsmüll im Emsland zuständig. Der Zuschlag, der vom Dualen System Deutschland vergeben wurde, gilt bis 2021. Neben dem Emsland ist Remondis in 124 Vertragsgebieten in Deutschland für die Abfuhr des Verpackungsmüll zuständig, zwölf davon in Niedersachsen.

Neutrale Vergabe?

Fragen wirft das Verhältnis zwischen Remondis und dem DSD auf. Denn Remondis hat das DSD im September 2018 gekauft, sodass sich die Frage nach der Unabhängigkeit der Auftragsvergabe stellt. Norbert Völl, Pressesprecher des DSD bestätigt zwar den Kauf, schließt aber einen Zusammenhang bei der Auftragsvergabe aus: "Im September 2018 ist ein Kaufvertrag unterzeichnet worden, nach dem Remondis die DSD GmbH und damit die Unternehmensgruppe mit dem Grünen Punkt übernimmt. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Prüfung, die noch nicht abgeschlossen ist. Auf die Auftragsvergabe hatte das keinerlei Auswirkungen." Ein möglicher Zusammenhang sei aufgrund von Regelungen im Verpackungsgesetz unmöglich. Das Gesetz "sieht vor, dass die Vergabe ausschließlich im Ausschreibungswettbewerb über eine neutrale Stelle erfolgt."

Bauhöfe sammeln Säcke

Wegen der großen Probleme bei der Abfuhr bekam Remondis zuletzt Hilfe aus dem Emsland. Der Landkreis bot den Bürgern an, die zentralen Mülldeponien zu nutzen und ihre gelben Säcke dorthin zu bringen. Spelle, Lingen und Lathen setzten sogar ihre Bauhöfe ein, um losen Müll aus den Straßen aufzusammeln. Die Kommunen kündigten an, die Mehrkosten dem DSD in Rechnung zu stellen. Norbert Völl bleibt in dieser Thematik gelassen: "Derzeit liegen uns keine derartigen Rechnungen vor. Entsprechende Rechnungen und das Vorliegen tatsächlicher Ansprüche werden zu prüfen sein. Wir behalten uns vor, etwaige Ansprüche bei Remondis geltend zu machen." Vertraglich mögliche Sanktionen werde das DSD nutzen, wenn es für nötig erachtet werde, sagte Völl.