Meppen. Wie Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann in Hannover bekannt gegeben hat, fördert das Land Niedersachsen in diesem Jahr insgesamt 292 Einzelprojekte im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit rund 96,6 Millionen Euro.

CDU-Landtagsabgeordneter Bernd-Carsten Hiebing begrüßt das umfangreiche Programm, das auch der Mobilität der Bürgerinnen und Bürger im Emsland zugutekommt. „Es ist ein Bekenntnis zum Nahverkehr und ein Zeichen wirtschaftlicher Stärke, dass erneut alle von den Antragsstellern angemeldeten Projekte berücksichtigt werden können – darunter auch insgesamt zwölf Anträge aus dem Emsland“, unterstreicht Bernd-Carsten Hiebing.

Vier Anträge aus dem Emsland

Von den zwölf emsländischen Anträgen stammen vier aus dem mittleren Emsland, erläutert der Abgeordnete weiter. So werde in Meppen die Anschaffung eines Busses bei Gesamtkosten von knapp 200000 Euro mit fast 40 Prozent bezuschusst. Für die Grunderneuerung und den Neubau von acht Haltestellen in der Gemeinde Geeste, sieben Haltestellen im Stadtgebiet Meppen sowie acht in der Stadt Haren würden bei Gesamtkosten von mehr als 450 000 Euro 75 Prozent der Kosten durch das Land übernommen. „Insgesamt fließen damit also mehr als 400 000 Euro an Landesmitteln in die Verbesserung der Infrastruktur und in die Ausstattung des emsländischen ÖPNV – das ist ein starkes Signal für den Verkehr im ländlichen Raum und für das Emsland“, so der Vorsitzende der Emsland-CDU abschließend.