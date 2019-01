ga Meppen. Das Amtsgericht Meppen hat die Verhandlung gegen zwei junge Männer vertagt, denen versuchter Raub vorgeworfen wird.

Der 18-jährige Hauptangeklagte aus Nordhorn und ein 19-Jähriger aus Meppen sollen laut Staatsanwaltschaft die Tat gemeinschaftlich begangen haben. Außerdem wurde dem 19-Jährigen vorgehalten, ein Smartphone gestohlen und mit einer Schreckschusswaffe in der Öffentlichkeit geschossen zu haben.

Laut Anklage ist der Geschädigte mit seinem Freund im Oktober 2017 nach Nordhorn gefahren, um dort den Hauptangeklagten zu treffen. Dieser sollte ihm Schutz für seine Drogengeschäfte gewähren. Nach einem Gespräch fuhr man mit einem weiteren Bekannten des Hauptangeklagten nach Meppen, um dort den zweiten Angeklagten zu treffen.

Während der Fahrt habe der Hauptangeklagte aus dem Fahrzeug heraus mit einer Waffe in die Luft geschossen, sagte der als Zeuge gehörte Fahrer aus. Beim Gespräch in Meppen verlangte der Hauptangeklagte angeblich 300 Euro für die Schutzgewährung und verlieh seiner Forderung Nachdruck, indem er dem Geschädigten die Waffe an den Kopf hielt. Dieser willigte zum Schein ein und versprach das Geld von zuhause zu holen.

Aus diesem Grunde fuhr die Gruppe nach Rühlerfeld. Unterwegs schoss der Hauptangeklagte erneut zweimal mit der Waffe aus dem Fenster des Wagens. An seinem Wohnort verließ der Geschädigte das Fahrzeug, angeblich um das Geld zu holen, flüchtete aber. Als sein Freund, der Fahrer, ebenfalls zu flüchten versuchte, kam es zu einem Tumult, den Anwohner bemerkten und zu Hilfe kamen, bis die Polizei erschien. Der zweite Angeklagte soll währenddessen das Handy des Fahrers entwendet haben.

Dieser Anklage widersprach der Hauptbeschuldigte über seinen Verteidiger. Zwar stimme der Vorgang hinsichtlich der Vorbereitungen für ein Geschäft über die Schutzgewährung, allerdings habe es keine Bedrohung mit der Schusswaffe gegeben. Das Schießen aus dem Pkw heraus gab er zu.

Der zweite Angeklagte aus Meppen, leugnete die Bedrohung. Er räumte ein, das Smartphone des Fahrers gestohlen zu haben und ebenfalls in Meppen auf öffentlichen Wegen und Plätzen eine Schusswaffe geführt und damit geschossen zu haben.

Der aus der Justizvollzugsanstalt Vechta vorgeführte Geschädigte wiederholte seine Anschuldigungen. Allerdings erklärte er auf Nachfragen des Richters und des Verteidigers, sich nicht an Einzelheiten erinnern zu können.

Ein Auszug aus dem Strafregister zeigt, dass beide mittellosen Angeklagten bereits erhebliche Eintragungen haben. Um sich ein besseres Bild vom Hauptangeklagten machen zu können, vertagte sich das Schöffengericht und forderte einen Bericht der Jugendgerichtshilfe Nordhorn an.