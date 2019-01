Meppen. Die Spieler des SV Meppen II haben sich nach einem spannenden und fairen Finale mit einem 1:0-Sieg gegen die Sportfreunde Schwefingen beim Fußball-Hallenturnier der Stadt Meppen durchgesetzt und sich den Stadtmeistertitel und den Wanderpokal geholt.

Die rund 350 Zuschauer erlebten in der Sporthalle der Berufsbildenden Schulen Meppen engagierte Spiele mit acht Mannschaften aus den Fußballvereinen des Meppener Stadtgebiets. In der Gruppe A traten der SV Bokeloh, die Sportfreunde Schwefingen, der VfL Emslage und der SV Hemsen an. In der Gruppe B spielten Union Meppen, SG Stavern/Apeldorn, SV Meppen II und SV Teglingen um den Einzug ins Halbfinale.

In der Vorrunde qualifizierten sich aus der Gruppe A Schwefingen und Emslage. Die Spieler des SV Meppen II und SG Stavern/Apeldorn setzten sich in der Gruppe B durch. Im Halbfinale traten Schwefingen und Stavern-Apeldorn gegeneinander an, wobei Schwefingen die Partie mit 7:2 souverän für sich entschied. Auch der SV Meppen setzte sich klar gegen den VfL Emslage mit 8:2 durch. Im Spiel um Platz drei ging der VfL dann mit 4:2 als Sieger gegen Stavern-Apeldorn hervor.

Dem Favoritenstatus gerecht geworden

Zur Freude der Zuschauer zeigten der SV Meppen II und die Sportfreunde Schwefingen trotz der vorangegangenen kräftezehrenden Spiele noch einmal ordentlichen Einsatz im Finale und schenkten sich bis zur letzten Minute nichts. Am Ende wurde der SV Meppen seinem Favoritenstatus gerecht, setzte sich mit 1:0 gegen die Schwefinger durch und sicherte sich damit die Stadtmeisterschaft im Hallenfußball und den Wanderpokal für das Jahr 2019.

Meppens Bürgermeister Helmut Knurbein gratulierte dem SV Meppen zur Stadtmeisterschaft und fand bei der Siegerehrung lobende Worte für den VfL Emslage, der für das Ausrichten des Turniers verantwortlich war: „Alles hat super funktioniert. Es war ein tolles Turnier. Dafür meinen herzlichen Dank.“ Werner Rühlmann, Vorsitzender des VfL Emslage, hob die Leistung aller beteiligten Mannschaften hervor. „Wir haben heute ein gutes Turnier und ein spannendes Finale gesehen“, so Rühlmann. Er dankte den Spielern für das faire Verhalten während der Spiele.

Gute Zuschauerresonanz

Gemeinsam mit Knurbein überreichte Rühlmann die Pokale und einige Präsente. Zudem wählten die Trainer aller Mannschaften den Abwehrspieler Hendrik Eling vom VfL Emslage zum besten Spieler des Turniers. Als bester Torwart wurde Leon Tietz vom SV Bokeloh ausgezeichnet. Der beste Torschütze war Simon Rensing vom SF Schwefingen.

Stefan Hengstermann vom Vorstand des VfL Emslage, der die Turnier-Organisation geleitet hatte, zeigte sich erfreut über die gute Zuschauerresonanz und die Leistung der beteiligten Spieler: „Wir haben heute viel Einsatz erlebt, bei den Spielern und den Helfern. Allen Beteiligten hat das Turnier richtig Spaß gemacht.“