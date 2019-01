Meppen. Die Abiturnoten in Deutschland sind zu gut. Das meint der Deutsche Philologenverband und fordert eine strengere Bewertung in den Prüfungen. Während die Statistik ein klares Bild zeichnet, haben die Schulleiter im mittleren Emsland unterschiedliche Meinungen.

Ingo van Verth ist Bezirksvorsitzender des Philologenverbandes Emsland/Grafschaft Bentheim. Für ihn ist das Thema der Abiturnoten nicht neu, vielmehr beobachte man schon seit einigen Jahren eine Tendenz in Richtung besserer Bewertungen. "Es ist eine politische Tendenz, dass höhere Abschlüsse und gute Noten als Erfolg verkauft werden", sagt van Verth. Es werde also mehr auf die Quantität der guten Noten als auf die Qualität der Ausbildung und damit der Schüler geachtet, meint der Lehrer. Das Problem liege seiner Meinung nach vor allem in den Unterschieden der Schulformen, also allgemeinbildenden Gymnasien und beruflichen.

So schlägt van Verth vor, dass nicht mehr an allen Gymnasien das gleiche Abitur erlangt werden kann. Dann könnte es an allgemeinbildenden Gymnasien die allgemeine Hochschulreife geben und an beruflichen Gymnasien eine fachgebundene. Generell fordert er, "die Qualität wieder viel stärker in den Fokus zu nehmen."





Sinkt die Qualität?

Der Lehrer identifiziert zwischen den Gymnasien sogar mittlerweile einen "Kampf um die Schüler". Schulen, die mit vermeintlich leichteren Prüfungen und einem besseren Notenschnitt werben können, sind attraktiver für die Schüler. "Die anderen Schulen passen sich dann entsprechend an", sagt van Verth. So sinke dauerhaft die Qualität.

Ein Blick auf die Entwicklung der Abiturnoten gibt dem Philologenverband zunächst recht. Sowohl die Durchschnittsnoten im Abitur, als auch die Zahlen der Schüler, die eine Note zwischen 1,0 und 1,9 bekommen, haben eine ansteigende Tendenz. Außerdem stiegen zwischen 2007 und 2018 auch die Schülerzahlen an den Gymnasien, was dafür spräche, dass auch die Eintrittsschwelle zum Gymnasium immer weiter sinkt.

Oder ist doch der Unterricht besser?

Daniela Brüsse-Haustein, Schulleiterin des Meppener Windthorst-Gymnasiums sieht das anders. Sie sieht mit Blick auf die Statistik "keine Inflation" der Einser-Abis. Das Emsland liege grundsätzlich sehr nah am Landesdurchschnitt. "Man könnte umgekehrt auch sagen, dass sich der Unterricht verbessert hat", meint Brüsse-Haustein sogar mit Blick auf die positive Entwicklung der Noten. Außerdem würden in der Abiturnote die Bewertungen aus den vorherigen Halbjahren in der Oberstufe zusammengefasst, sodass die Abiturprüfungen nicht alleine für die Note verantwortlich seien.

Norbert Schlee-Schüler, Schulleiter des Kreisgymnasiums St. Ursula in Haselünne verweist auf den Abitur-Notenschnitt, der in Niedersachsen im Vergleich mit anderen Bundesländern mit 2,57 der schlechteste sei. Er sagt: "Der Abischnitt sagt allein noch nicht viel über den Menschen aus. Wir alle kennen Beispiele gelingender Lebens- und Berufsentwürfe bei vorausgegangenem „schlechtem“ Abischnitt und Einser-Schnitte, die dennoch zu persönlichem Versagen führten."

Der Ruf nach härteren Noten impliziere die Herausbildung von Eliten, die unsere Gesellschaft brauche und wolle. Dennoch kann, so Schlee-Schüler, "unser Ziel nicht die Bildung von Eliten unter Vernachlässigung anderer sein." Der Schulleiter meint weiter: "Wir brauchen eine höhere und bessere Bildung aller Menschen in unserem Staat, ja eigentlich auf der Welt, die alle voran bringt, sich aber dringend auch um eklatant auffällige Unwuchten kümmert, und wir brauchen ein Verständnis von schulischer Unterrichts- und Qualitätsentwicklung, das alle voran bringt."



Am Kreisgymnasium in Haselünne erhielten im letzten Jahrgang 10 Schüler eine Abiturnote zwischen 1,0 und 1,9. Das waren 22 Prozent der Absolventen. Das sind fast sechs Prozent mehr als im gesamten Landkreis Emsland. Von 1297 Abiturienten schafften 213 und damit 16,4 Prozent eine "Eins vor dem Komma".

BBS liegt unter dem Durchschnitt

An den Berufsbildenden Schulen Meppen sieht die Statistik etwas schlechter aus. Der Anteil der Einser-Abis lag in den letzten fünf Jahren konstant bei fünf Prozent der Abiturienten, berichtet Schulleiter Peter Diekmann. Zur Diskussion um die Qualität des Unterrichtes meint Diekmann, dass die "Breite der Qualifikationen bei den heutigen Schulabgänger zugenommen hat." Als Beispiel nennt er digitale Kenntnisse und Methodenkompetenzen. Vor dem Hintergrund erkläre es sich laut Diekmann, dass es bei einigen Schülern im Vergleich zu den Absolventen von vor 20 Jahren in einzelnen Fächern an „Tiefe“ fehlen könnte.





Schule zunehmend ökonomisch ausgerichtet

Michael Heuking, Leiter des Gymnasiums Haren sieht die heutigen Schulen insgesamt kritisch. „Schule im Allgemeinen und damit auch das Gymnasium haben ein systemimmanentes Problem“, sagt Heuking. „Denn Schule wird zunehmend ökonomisch ausgerichtet: Schulen konkurrieren untereinander um Schüler, Schüler benötigen für die Uni ein möglichst gutes Abitur, damit sie den Numerus Clausus in Medizin schaffen und die Anspruchshaltung der Gesellschaft gegenüber der Schule ist stark gestiegen. Es geht zunehmend darum, Bildungsgüter in Wert zu setzen.“ Ein Beispiel dafür sei das inzwischen wieder abgeschaffte G8-Abitur, bei dem es vor allem darum gegangen sei, Schüler ein Jahr früher als zuvor dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen.

Am Franziskus Gymnasium in Lingen sei die Abiturnote 1,0 eine ganz seltene Ausnahme, sagt Schulleiter Heinz-Michael Klumparendt. Im vergangenen Jahr erreichte nur eine Schülerin von insgesamt 104 Abiturienten diesen Notendurchschnitt. 2017 habe es gar kein 1,0-Abi gegeben. Trotzdem stellt Klumparendt fest, dass die Einführung des Zentralabiturs für tendenziell besser Abschlussnoten gesorgt habe. Theo Hoppmann, Schulleiter des Gymnasium in Papenburg, sagt, dass es an seiner Schule nicht übermäßig viele Einser-Abis gibt. „Wir hatten im vergangenen Jahr zwei Schüler, die einen Schnitt von 1,0 im Abiturzeugnis hatten. Die beiden waren aber auch herausragende Schüler und hatten sich diese Leistungen hart erarbeitet.“ Die Anforderungen an die Schüler seien insgesamt angemessen und qualifizierten im ausreichenden Umfang für den Besuch einer Hochschule oder Universität.