Kommen mit „Tod eines Handlungsreisenden“ nach Meppen: Die Darsteller Jean Paul Baeck, Helmut Zierl, Stephanie Theiß und Jonas Baeck Foto: Tom Philippi Stuttgart Germany

Meppen. Arthur Millers Dramenklassiker „Tod eines Handlungsreisenden“ wird am Dienstag, 22. Januar, um 20 Uhr im Theater Meppen aufgeführt. Helmut Zierl, bekannt aus zahlreichen TV-Produktionen, übernimmt in der Bühnenfassung von den Schauspielbühnen in Stuttgart die Hauptrolle des Handelsvertreters Willy Loman.