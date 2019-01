Meppen. Es bleibt dabei: Im mittleren Emsland liegen in vielen Orten die gelben Säcke. Spätestens Samstag sollte der Müll, der bei den ursprünglichen Abholterminen liegen geblieben war, nachgesammelt werden. Der Entsorger Remondis hat damit sein Versprechen gebrochen.

Die gelben Säcke sind aktuell ein Dauerthema im Emsland. Seit einer Woche türmen sich die Säcke in Lingen und werden vom neuen Entsorger Remondis nicht abgeholt. Das Unternehmen hat den Zuschlag für die Entsorgung der gelben Säcke vom Dualen System Deutschland (DSD) bekommen, kommt aber seiner Verpflichtung nur in Teilen nach. An den ersten Abholterminen gab es nicht nur in Lingen, sondern im gesamten Emsland große Probleme. In fast allen Gemeinden des Landkreises blieb der Verpackungsmüll großflächig liegen. Grund dafür waren zu Beginn Fehler in der Tourenplanung der Fahrzeuge. Zudem machte der starke Wind Probleme, Säcke rissen auf und der lose Müll verteilte sich in den Straßen. Das Versprechen, die nicht abgeholten gelben Säcke bis zum vergangenen Samstagnachmittag nachzusammeln, hat Remondis mittlerweile gebrochen.

Widersprüche in Geeste

Sowohl in Haren und Meppen als auch in Geeste und Twist liegen noch immer viele gelbe Säcke in den Straßen. Bei der Gemeinde Geeste sei man verärgert über die liegen gebliebenen gelben Säcke und stünde in Kontakt mit Remondis, erklärte Jan Boyer, Fachbereichsleiter Bürgerdienste, Arbeit und Soziales. So hieß es von Remondis bis zum Mittag, dass der Müll am Montag bis 20 Uhr abgefahren werden solle. Am frühen Nachmittag erhielt die Gemeinde jedoch die Nachricht, dass der Termin nicht eingehalten werden könne. In Geeste solle man nun auf den nächsten Abholtermin warten.

In den letzten Tagen "hagelte" es auch beim Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreis Emsland (AWB) Beschwerden über die mangelhafte Entsorgung durch Remondis. "Allerdings erhält der AWB von Remondis keine Informationen darüber, ob oder wo nicht planmäßig entsorgte Wertstoffsäcke nachträglich abgeholt werden", heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises.

Säcke können zu Deponien gebracht werden

Da die bisherigen Ankündigungen der Firma Remondis widersprüchlich waren und oft nur teilweise umgesetzt wurden, wird der AWB nun selbst aktiv: Bis sich die Lage entspannt hat, können auf den Deponiestandorten Dörpen, Wesuwe, Flechum und Venneberg alle gelben Säcke entsorgt werden, heißt es in der Mitteilung. Zusätzlich werden mit LKWs an bekannt gewordenen besonderen Brennpunkten und Gefahrenstellen die gelben Säcke abgeholt. Dazu wurden vom AWB verschiedene Partnerunternehmen zur Unterstützung beauftragt.

„Die dafür auflaufenden Kosten der zusätzlichen Arbeiten werden wir dem DSD in Rechnung stellen“, kündigt Heinz Bökers, Betriebsleiter des AWB, an. Die DSD GmbH beabsichtigt, sich die Kosten von der Auftragnehmerin, dem Unternehmen Remondis, zurückholen. Das solle auch für die Kosten der in der vergangenen Woche aktiv gewordenen Bauhöfe der Stadt Lingen und der Gemeinde Spelle gelten, so der Landkreis.

Kranke Mitarbeiter lassen Nachsammlung ausfallen

Remondis teilt auf Anfrage derweil mit, dass es weiter in den meisten emsländischen Kommunen Probleme mit den Nachsammlungen gibt. Den ursprünglichen Termin habe man aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen nicht einhalten können. "Das soll keine Entschuldigung sein, sondern eine Erklärung", sagt Pressesprecher Michael Schneider. Man setze deshalb auch weiterhin alles daran, weiteres Personal zu bekommen. Aktuell seien zwölf Fahrzeuge und zwei Sprinter bzw. Kofferwagen im Einsatz, sagt Schneider. Am Montag sollten Teile von Meppen sowie die Gemeinde Lähden nachgefahren werden, morgen sei Twist an der Reihe, so Schneider. Außerdem starte in dieser Woche auch der nächste reguläre Abfuhrzyklus, unter anderem in Papenburg und Lingen.

Der Pressesprecher entschuldigt sich im Namen des Unternehmens bei den betroffenen Emsländern. "Es tut uns aufrichtig leid." Solch eine Situation habe man "so noch nie erlebt", sagt er. Dennoch ist Schneider davon überzeugt, "dass es irgendwann eine richtige Tourroutine geben wird." Daran arbeite Remondis mit Hochdruck und der maximalen Fahrzeug- und Personenstärke. Zu der von Gemeinden und Landkreis angekündigten Forderung nach Entschädigung äußert Schneider sich vorsichtig, stellt aber klar: "Erbrachte Dienstleistungen müssen natürlich bezahlt werden."