Meppen. Achim Petry rockt am 9. Februar die nächste 1980er Party in Meppen. Wenn es nach den Machern der „Charity meets 80´s“ geht, dann könnte jede Woche eine Bermuda Dreieck Revival Party im Emslandsaal Kamp in Meppen steigen.

Zu sehr ist nach Angaben der Veranstalter das „kultigste Jahrzehnt Meppens“ noch in ihren Köpfen präsent.

Die 80´er - da war doch was? Kein Handy - dafür ein Telefon, das man immer am Ende des Kabels gefunden hat. Kein WhatsApp - dafür traf man sich persönlich in der Schule, auf der Arbeit oder zufällig in den zahlreichen Kneipen und Cafés. Musik im Radio und der Kassettenrecorder stand bereit. Alles war klasse, nur das „Gelabere“ des Moderators kurz vor dem Ende des Liedes war doof. Kassette? Das war das Ding, das Bandsalat produzierte und wo man, mit Tesafilm und Bleistift bewaffnet, für eine selbstständige Reparatur sorgen konnte.

„Und die Musik? Man hörte Modern Talking, tanzte zu Opus und schunkelte zu Hermann van Veen“, heißt es in einer Pressemitteilung weiter. Man war im „Bermuda Dreieck“ in Meppen zuhause, fühlte sich einmal im Jahr beim Biggenball sauwohl und dachte nicht daran, die Nacht zu verlassen, bevor nicht der Tag anbrach.

Sechste Auflage

Wen wundert es also, dass die mittlerweile in sechster Auflage stattfindende 80´er Party am Samstag, 9. Februar, wieder mit besonders viel Herzblut den Gästen für ein paar Stunden ihre Jugendzeit zurückschenken soll? Und als kultiger Treffer soll sich auch in diesem Jahr der Hauptact erweisen. Mit Achim Petry rockt der Sohn einer der wohl bekanntesten deutschsprachigen Schlagerstars die „Bermuda Dreieck Partyszene“. Egal, ob „Wahnsinn“, „Du bist ein Wunder“, „Sieben Tage, sieben Nächte“ oder auch „verlieben, verlor´n“ - Wolle Petry schaffte es mit all seinen Hits bis ganz nach oben in die Charts.

Viele Erinnerungen

Laut Veranstalter gleicht Achim seinem Vater nicht nur in Aussehen und Stimme, sondern setzt auch „musikalisch dessen erfolgreichen Weg mit den Hits von damals und aktuellen Songs von heute fort“. Mittlerweile in fast allen großen Musikshows und Festivals angekommen, wird er die Gäste des „Nights, Barbarellas, Rock Palasts oder auch des Oxfords“ noch einmal wieder in ihre Jugend zurückholen.

Erlös für sozialen Zweck

Und wie immer rundet ein DJ mit den bekanntesten Hits der 1980´er Jahre die Party, deren Erlös sozialen Einrichtungen in Meppen gespendet wird, ab. In den vergangenen Jahren konnten so viele tausend Euro für unterschiedlichste Projekte gespendet werden.

Vorverkauf gestartet

Wer für den guten Zweck mitfeiern möchte, kann die Karten im Vorverkauf zum Preis von 10 Euro bei den unter www.charitymeets80s.de aufgeführten Vorverkaufsstellen erwerben. An der Abendkasse gilt ein Preis von 13 Euro.